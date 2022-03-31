 

Мнение: О рассекреченных планах Генштаба России

31.03.2022, 18:50, Разное
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Благодаря мужественному поступку одного российского военного в #СМИ просочились прежде засекреченные сведения о реальных планах высшего командования Вооружённых сил России на проведение специальной операции. И как бы к нему ни относиться, одно уже совершенно бесспорно.

План — хороший!

Плановая перегруппировка российских войск происходит на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооружёнными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населённых пунктов на этих направлениях, включая Киев», — отрапортовал генерал.

По словам Игоря Конашенкова, у российского военного командования с самого начала был план сковать ВСУ на поле боя и без штурма городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооружённым формированиям Киева такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий российских Вооружённых сил — на Донбассе.

«Все эти цели были выполнены», — подчеркнул генерал.

К вящему позору всех скептиков и нытиков, «всё идёт по плану» ©

И учитывая приведённую выше информацию официального представителя Минобороны, а также некоторые решительные действия верховного главнокомандующего, разве может вменяемый, обычный россиянин хоть на йоту усомниться в том, что это именно так?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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