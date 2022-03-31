Ученые рассказали, как алкоголь влияет на здоровье сердца

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31.03.2022, 18:40, Разное
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Научные сотрудники Массачусетской больницы в Соединенных Штатах Америки получили информацию, которая подтверждает, что регулярное употребление алкоголя в любых количествах вредит здоровью человека.

Ранее эксперименты подтвердили, что любители легкого и умеренного алкоголя отличаются низким риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Специалисты решили еще раз проанализировать полученную информацию и в результате обнаружили, что такие люди ведут более здоровый образ жизни. Так, они меньше курили, занимались спортом и употребляли больше полезных продуктов.

Таким образом, американские ученые пришли к выводу, что употребление любого количества крепкого и легкого алкоголя может оказывать крайне негативное влияние на человеческий организм.



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