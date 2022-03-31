Мнение: Не пытайтесь покинуть Мариуполь
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Когда вчера МО РФ сообщило, что средствами ПВО был сбит украинский вертолет (второй отвернул) заходивший с моря к Мариуполю, некоторые начали кричать, что это фейк и вранье. Сегодня ночью 2 вертолета ВСУ попытались снова пройти к Мариуполю. Оба были сбиты – один упал в районе поселка Рыбацкий к западу от Мариуполя, второй пока ищут (возможно в море упал).
Судя по наличию среди трупов перевязанных людей, скорее всего он был сбит уже на отлете, вместе со всеми пассажирами – есть обоснованная версия, что его вели, дали сесть, а потом сбили. На этот счет ждем подтверждения из ДНР.
UPD: На втором сбитом вертолете 3 человека выжило при падении. Все попали в плен.
Относительно примерной схемы (пока неизвестно, откуда именно стартовали вертушки)
Примерная линия фронта к северу от Мариуполя проходит у Великой Новоселки, Угледара и Новомихайловки. Соответственно, если скажем где-то с того направления направлять вертолеты для эвакуации командного состава из Мариуполя, то вертолет должен идти очень низко и ночью, чтобы затруднить обнаружение средствами ПВО, а также визуальное обнаружение. Маршрут может быть проложен с учетом данных о дислокации основной массы российских войск на этом направлении. Очевидное окно для выхода к побережью, район между Мариуполем и Бердянском, где чуть меньше риска нарваться на "Панцирь" или что-нибудь в таком духе.
Впрочем, судя по результату – 3 сбитых вертолета из 4х, им это не очень помогло.
Ниже, пара фотографий строго 18+.
Ждем опознания покойников.
Ну и само собой интересно, ради кого идут на такой адский риск, пытаясь вертушками эвакуироваться из Мариуполя.
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Источник: Colonel Cassad
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