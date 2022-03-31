 

США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц

31.03.2022, 18:00, Новости дня
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Министерство финансов США добавили в санкционные списки по РФ 13 физических лиц и 21 компанию, среди которых «Сертал», «Серния инжиниринг», «НИИ «Вектор», АО «Микрон».

Как сообщается в документе на сайте ведомства, санкции вводятся против «действующих лиц в технологическом секторе РФ с целью воспрепятствовать уклонению от беспрецедентных многосторонних санкций и закупке критически важных западных технологий», передает ТАСС.

По информации ведомства, данные санкции связаны с действиями РФ в киберпространстве.

В санкционный список были внесены в том числе предприятия «Сертал», «Серния инжиниринг», «НИИ «Вектор», АО «Микрон» и «Т-Платформы». Всего новые санкции затрагивают13 физических лиц и 21 компанию.

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.

Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.

Главы министерств иностранных дел РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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