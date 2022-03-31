Путин призвал снизить нагрузку на авиакомпании за лизинговые платежи

Необходимо снизить нагрузку на авиакомпании за лизинговые платежи, и уточнить объем программы субсидирования, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по поддержке авиаотрасли.

«Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить», – цитирует ТАСС главу государства.

По поводу лизинговых платежей Путин напомнил, что значительная их часть «предполагалась к уплате компаниям из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства».

«В этой связи прошу правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей. Естественно, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания», – заключил президент.

Также он дал поручение правительству уточнить объем программы субсидирования авиаотрасли.

«Министр транспорта [РФ Виталий Савельев] назвал конкретные параметры такой программы (субсидирования авиаотрасли). Я вижу и знаю о спорах, которые идут на этот счет. Предлагаю, конечно, ориентироваться, прежде всего, на это», – отметил Путин.

«Тем не менее цифра, которая звучит, 65 млрд рублей, или 47 млрд, или 113 млрд – поскольку нет все-таки в правительстве единства в том, как нужно осуществлять эти подсчеты, связанные с субсидированием, давайте мы поставим для начала цифру 100 млрд, если иметь ввиду 10% на резерв, то как раз получится 110 млрд», – добавил президент и подчеркнул, что при необходимости можно будет сумму скорректировать.

Ранее Путин заявил, что партнеры из стран Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга.

Напомним, Европа запретила РФ покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.

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