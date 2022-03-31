Мнение: Экспорт удобрений из России, кризис с/х в Италии и хлебница Европы

1. К вопросу о том, почему Бразилия не ввела против России санкции несмотря на серьёзное давление со стороны США. Бразильцам проблемы в отношениях с нами отнюдь не нужны: их сельское хозяйство напрямую зависит от поставок из России. Бразилия занимает первое место среди импортёров российских удобрений – мы ввозим туда стратегического сырья на 3,5 миллиарда долларов (по итогам прошлого года). Злокозненные США занимают среди наши клиентов второе место – мы удобряем их на 1 миллиард долларов:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/osnovnye-pokupateli-rossiiskih-udobrenii-na-2021-god-po-dannym-fts-v-proshlom-62386feec3805720476bdc33

2. В шоке от роста цен на топливо и энергию оказались не только испанские фермеры. Кризис расползается по Европе:

https://lenta.ru/news/2022/03/26/italia/

Почти 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии оказались под угрозой закрытия из-за серьезного роста производственных затрат, которые значительно превосходят денежные поступления фермеров и животноводов. Об этом сообщается в докладе ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti <…>

11% ферм уже прекратили деятельность, ещё 30% вынуждены работать в убыток. Если и они тоже закроются, Италию ждут очень непростые времена.

Чуть ли не большинство западноевропейских фермеров держатся на плаву лишь благодаря щедрым государственным субсидиям. Политика щедрой раздачи денег местному с/х продолжается в Западной Европе уже много-много лет. Её остановка или ослабление вызовет мощный кризис.

Но откуда взять достаточное количество средств на поддержку фермеров в новых условиях? Странам типа Испании и Италии придётся глубже залезать в долги, а Евросоюзу придётся раскочегарить печатный станок и активно заливать проблему необеспеченными деньгами.

Всё это, разумеется приведёт к ускорению инфляции и ужесточению долгового бремени. При том, что у стран Южной Европы, которые входят в печально известную группу PIIGS (СВИНЬИ, или ПИИГИ – Португалия, Ирландия, Италия, Греция, Испания) – с долговой нагрузкой на бюджет и без того всё очень плохо.

3. Пару раз в сутки даже сломанные часы показывают правильное время. И даже президент США Джо Байден иногда правильно хвалит Россию за её экономические достижения:

https://lenta.ru/news/2022/03/24/deficit_biden/

«Мы говорили о дефиците продовольствия, и это реально. Цену санкций платит не только Россия, но и множество других стран, включая европейские», — подчеркнул американский лидер.

Байден также назвал Украину и Россию «хлебницей Европы» и отметил, что вопрос продовольственной безопасности обсуждался с коллегами на встрече Группы семи. Глава государства дал понять, что США и Канада намерены содействовать минимизации последствий украинского кризиса.

Заместить российское зерно США и Канаде будет непросто. Американские фермеры ведь тоже страдают от роста цен на топливо и на удобрения.