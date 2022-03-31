 

Все запчасти для ремонта техники коммунальных служб Москвы производятся в России

31.03.2022, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководитель ГБУ “Автомобильные дороги” Александр Орешкин сообщил журналисткам, что дорожные службы Москвы не испытывают проблем с запчастями и ремонтом техники, несмотря на санкции. Дело в том, что она почти вся является российской. В стране произведено 95% этой техники, отметил начальник бюджетного учреждения.

Напомним, “Автомобильные дороги” являются ведущей организацией по комплексному обслуживанию и содержанию автомобильных дорог в Москве. Учреждение находится под ведомством столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. О результатах своей деятельности организация рассказывает на своем официальном сайте.

Например, в пандемийный 2020 год специалисты городского учреждения отремонтировали более 18,8 миллиона квадратных метров дорог в Москве, в том числе участки МКАД, Третьего транспортного кольца, вылетные магистрали и центральные улицы столицы.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что столица сохранит темпы строительства метро и дорог. По его словам, металл, бетон и фанера, используемые на московских стройках, – отечественного производства. Импортируются лишь отдельные образцы оборудования и техники, а также некоторые отделочные материалы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Екатерина Варнава пожаловалась на проблемы со здоровьем

26.08 / И её изнасиловали – Личное мнение

27.11 / Мнение: Волгоградское время

18.01 / Два цвета на коже сигнализируют о повышенном холестерине

09.04 / Мнение: Арест имущества

31.08 / Иван Вырыпаев: “Я даю этому миру еще один шанс”

30.07 / Мнение: Знакомство с К и Ж, Б и Д

17.02 / Ученые нашли способ снизить аппетит при лечении ожирения

24.05 / Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи предупреждает Россию «не конфликтовать с американцами»

03.03 / Ученые: Вес при рождении связан с риском диабета второго типа во взрослом возрасте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика