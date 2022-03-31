 

Мнение: Бумеранг Медведева

31.03.2022, 17:40, Разное
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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в своем в Telegram-канале, что «спустя всего несколько недель после введения «адских» санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом. Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо. Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран, брызжущих во все стороны кипящей от негодования слюной» (отсюда).

Неужели Западу наступает кирдык? Или Медведев чересчур оптимистичен?

А еще Медведев удивил, что нам, оказывается, не очень-то и нужны наши порядка 300 миллиардов долларов, замороженных в западных банках.

Так и сказал Медведев: «Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне «до последнего украинца»? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят. Наступает эра региональных валют».

Это что же получается? Рубль становиться новой мировой валютой?

Что-то совсем меня запутал Медведев. Сам запутался, и меня запутал?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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