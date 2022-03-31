 

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга отказался от исков к УФАС из-за тендеров на школьное питание

31.03.2022, 17:17, Разное
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Комитет по госзаказу (КГЗ) Петербурга отозвал судебные иски к Управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Ранее СМИ писали, что КГЗ подал ряд судебных исков к УФАС, когда тот аннулировал итоги тендеров в Приморском районе на организацию школьного питания. Причиной такого решения антимонопольщиков стала ошибка, допущенная КГЗ в процессе составления конкурсной документации.

Однако суд при рассмотрении некоторых исков КГЗ отказал ему в удовлетворении требований, а после само ведомство отозвало остальные. Теперь, итоги тендеров пересмотрят и выберут нового победителя.

Проблемы на рынке соцпита возникают не только по причине ошибок КГЗ, но и самих участников конкурса. Но вина профильного комитета уже не впервые стала причиной неверных решений.

Будучи главой Управления соцпитания Петербурга Алексей Барабанщиков боролся с картелизацией и коррупцией в отрасли. Тем не менее, в конце 2021 года теперь уже экс-чиновника задержали и уволили. Примечательно, что Барабанщикову вменяют помощь одному из поставщиков в получении госконтрактов на организацию питания в школах Пушкинского района.

Журналистское сообщество было шокировано произошедшим и провело собственное расследование. Выяснилось, что за конкурс отвечал именно КГЗ, в то время как работа УСП сводилась лишь к проверке конкурсной документации. Почему следствие не прислушалось к доводам защиты – остается неясным.

Ранее, СМИ писали, что преследование Барабанщикова политизировано и связано с именем губернатора Александра Беглова, которому не нравилась частая критика чиновника в свой адрес.



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