“Это был мажор, который ни в чем не знал отказа”: Эвелина Бледанс об ухаживаниях за ней сына Ротару

Эвелине Бледанс 52 года, и актриса считает, что у красивой женщины не может быть возраста. Сейчас, как и в девяностые, звезда восхищает мужчин своим обаянием. Эвелина всегда пользовалась популярностью у противоположного пола. Недавно артистка рассказала о том, как за ней ухаживал сын Софии Ротару.

Роман с мажором

По словам артистки, ее родители общались с музыкантом из группы Софии Ротару. Семья Бледанс жила по соседству с родственниками певицы в Ялте. И наследник Ротару какое-то время ухаживал за актрисой. Но их роман был непродолжительным. Вскоре Эвелина поняла, что абсолютно равнодушна к сыну певицы. По словам Бледанс, Руслан тогда был мажором. Сейчас сын Ротару стал более благоразумным, сам зарабатывает и помогает матери.

Но в молодые годы он ни в чем себе не отказывал. В том числе в свиданиях с красивыми девушками, на которых тратил много денег. Руслан приглашал Бледанс в дорогие рестораны, катал на роскошной иномарке. Но эти ухаживания ни к чему не привели. Сыну Ротару не удалось завоевать сердце актрисы. После нескольких встреч отношения закончились. Молодые люди поняли, что не подходят друг другу. Эвелина никогда не гналась за вниманием обеспеченных кавалеров. Она привыкла всего добиваться своим трудом.

Жизнь в экономном режиме

Артистка говорит, что никогда не сорила деньгами. Во время гастролей она десять раз подумает, что лучше: поесть в ресторане или обойтись яблоком и кефиром. Бледанс не любит выражение “откладывать на черный день”. Однако накопления у нее все же имеются. Когда Эвелина узнала, что Григорий Лепс потерял двадцать миллионов долларов, она, конечно, посочувствовала исполнителю. Но и порадовалась за себя. Ведь у нее таких денег нет. А значит, что столь масштабные финансовые потери актрисе не угрожают.

Знаменитость признается, что мечтает обеспечить надежное, благополучное будущее себе и детям.

Для этого она усердно работает и старается экономить.