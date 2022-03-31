 

Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы

31.03.2022, 16:35, Новости дня
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Европейским странам грозит деиндустриализация и потери миллионов рабочих мест, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.

«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, к этому же можно отнести попытки перевода Европы на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).

«В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест», – подчеркнул глава государства.

Он предупредил, что вслед за продовольственным кризисом неизбежно последует новая волна миграции, прежде всего в европейские страны.

«Тем не менее, шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису», – добавил Путин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что РФ не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.

Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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