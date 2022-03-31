Центробанк рекомендует передвигаться в магазин бегом, чтобы снизить влияние инфляции

Центральный банк напомнил россиянам, что в условиях высокой инфляции гражданам следует увеличить скорость своих перемещений, чтобы сократить влияние инфляции на покупательную способность их сбережений.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что пока вы несёте деньги в магазин, они обесцениваются.

– Как работает инфляция продуктовой корзины? На обывательском уровне проще всего объяснить на бананах. Вот у вас открывается магазин в 8 утра, и банан там стоит 90 рублей. К полудню цена поднимается до 97 рублей, в конце дня цена достигает 119 рублей. Предположим, вы вышли из дома в 11:45, а идти пешком вам 20 минут. Если вы пойдёте пешком, то вам придётся покупать бананы по полуденной цене, а если побежите и доберётесь туда за 10 минут, то можете успеть купить по утренней. Так это и работает, – пояснила Набиуллина.

Также ЦБ рекомендует не тратить время на разговоры в магазине, не смотреть в смартфон по пути в магазин, и по возможности пользоваться общественным транспортом. Также приветствуется использование попутных автомобилей. Центробанк в свою очередь запретил ретейлерам менять цену более 5 раз в день, чтобы сделать покупки россиян более удобными и предсказуемыми.

В свою очередь ГИБДД напоминает россиянам, что максимально разрешённая скорость бега по тротуарам составляет 15 км/ч. За её превышение гражданину может грозить штраф до 1500 рублей.

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