Простота всегда идет рука об руку с элегантностью: учимся одеваться стильно без излишеств

Говорят, что элегантность — это то, чему мы учимся со временем. Чем старше мы становимся, тем больше мы отдаем предпочтение стильной одежде, отказываясь от моды. Мало-помалу тенденции сезона теряют силу по сравнению с нашим гардеробом, и мы начинаем испытывать больший трепет, покупая серый кашемировый свитер, а не новую модель сумки популярного бренда. Но можно ли при таком условии получить хоть и повседневный, но по-настоящему шикарный образ?

Первое, что вы должны знать, – это то, что простота сама по себе является одним из ключей к элегантности. Например, белое платье в пол с длинными рукавами и жестким золотым воротником выглядит гораздо изящнее, чем мини-платье из тонкого кружева с вырезом на спине и открытыми руками. Чем меньше информации содержится в вашей одежде, тем лучше. По этой причине важно иметь базовые предметы одежды, такие как мужская рубашка, костюмные брюки, мокасины и маленькое черное платье, которые помогут вам хорошо выглядеть отлично даже в офисе. В то же время важно учитывать ткани: чтобы одеться элегантно, нужно отдавать предпочтение вещам, которые кажутся дорогими, но не обязательно таковыми являются. Атлас, одежда под кожу, замша или мохер всегда придадут вашему наряду более роскошный, а значит, более элегантный вид. Хотите узнать больше о том, как одеваться просто и элегантно? Что ж, вот несколько полезных советов!

Пастельные оттенки

Как бы нас ни убеждали, что черный total look — самый элегантный, пастельные тона могут быть очень хороши, особенно весной. Сочетайте два цвета, например, синий и желтый, и выбирайте оригинальные предметы одежды, такие как куртка оверсайз или необычная сумка. Добавьте высокие сапоги, чтобы добавить сантиметры вашим ногам.

Джинсовый комбинезон

Ничто не сравнится с джинсовым комбинезоном, когда вы не знаете, что надеть, и не хотите думать о сочетаниях. Если вы собираетесь надеть короткую модель, обратите внимание на комбинезоны с верхом в виде рубашки: они выглядят более аккуратно, позволяет создать офисный образ в самые жаркие дни. Вы также можете сочетать комбинезон с резиновыми сапогами и сумочкой, но если вы хотите сделать образ более летним, вы можете добавить белые или коричневые сандалии на плоской подошве.

Брюки от костюма

Костюмные брюки всегда делают любую одежду более элегантной – даже укороченный топ и вязаный кардиган с кроссовками. Сочетая брюки с повседневной одеждой, вы легко сможете выглядеть неформально!

Все сочетается с белым

Наличие белых брюк палаццо в вашем гардеробе необходимо для того, чтобы хорошо одеваться, особенно после 30 лет. Такие брюки помогают создавать изысканные образы с любой блузкой, которую вы к ним добавите. Очень милое и в то же время яркое сочетание – белоснежные брюки палаццо, укороченный топ и блейзер оверсайз пастельного тона.

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Свитер и джинсы

Простая, но эффективная комбинация для повседневного образа, который сделает вас привлекательной. Джинсы прямого кроя могут выглядеть невероятно стильно в сочетании с качественным трикотажем, например, с простым красным джемпером. Добавьте маленькую черную сумку и шпильки – и вы будете выглядеть просто идеально – как для встречи за чашкой кофе с друзьями, так и для посещения родных в выходные.

Серый и черный

Это, наверное, самая простая комбинация. Одежда черного цвета – это визитная карточка элегантности. Но если вы хотите добавить оригинальности своему образу, сочетайте черный с серым цветом. “Мраморный” блейзер можно комбинировать, например, с серыми брюками-кюлотами, добавить к ним свитер с высоким воротом и черные кожаные ботинки. Ожерелья и очки можно добавить, но они не обязательны, меньше значит лучше!

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Топ-бандана

Мы привыкли смешивать базовые предметы гардероба с другими, более модными, и добиваться элегантных образов, поэтому нам кажется, что сочетание верблюжьих классических брюк с плащом выглядит достаточно стильно. Но попробуйте добавить сюда платок, используя его в качестве топа – и ваш образ сразу станет свежее, оригинальнее и ярче, но при этом останется изысканным. Добавьте сумку – и вы можете отправляться в офис или на прогулку!

Рубашка макси

Рубашки – тот предмет одежды, который должен быть в любом гардеробе, независимо от того, любите ли вы сочетать их с массивными кроссовками и рваными джинсами, комбинировать с леггинсами или классическими брюками. Белая рубашка предлагает нам множество возможностей – особенно когда дело доходит до создания многослойных образов. Как выглядеть одновременно элегантно и неформально? Выбирайте оверсайз вариант – и как следует отгладьте вещь перед тем, как ее надеть!

“Витаминизированный” тотал лук

Любой, кто говорит, что элегантно одеваться можно только в нейтральных тонах, не знает силы оранжевого цвета. Хотя в этом сезоне его обычно носят в сочетании с коричневым, оранжевый также является мощным оттенком, который можно использовать для стиля тотал лук! Изысканность придает одежда – пальто с меховым воротником и манжетами, брюки с идеально отглаженными стрелками – и аксессуары того же цвета!