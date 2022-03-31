 

ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по противодействию России

31.03.2022, 15:18, Новости дня
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ЕС и США провели в Вашингтоне первую двустороннюю встречу высокого уровня по противодействию России, подтвердили стремление «изолировать Россию» и координировать применение уже принятых санкций, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В ней приняли участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора, информирует ТАСС.

«Евросоюз и США провели в четверг в Вашингтоне первую встречу высокого уровня по России. Эта встреча стала развитием саммита ЕС – США в июне 2021 года, где обе стороны заявили о готовности координировать политику и действия ЕС и США относительно России», – говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что участники встречи «договорились продолжать тесную координацию по применению санкций против России», и договорились «обсудить дальнейшие меры по изоляции РФ от экономик ЕС и США и их финансовых систем».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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