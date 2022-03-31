Пушилин распорядился создать администрацию Мариуполя

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин отдал распоряжение о создании гражданской администрации города Мариуполя, сообщают информационные агентства.

«Создать местную администрацию Донецкой Народной Республики – администрацию города Мариуполя», – цитирует указ Пушилина ТАСС.

Ранее в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО РФ сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.

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