 

Наследники и украшения с историей: представлены новые официальные портреты короля Швеции и его семьи

31.03.2022, 15:15, Разное
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Шведская королевская семья запустила новый веб-сайт, на котором представлены новые портреты короля Карла XVI Густава с женой королевой Сильвией и наследниками престола. Напомним, что с 2019 года ими являются: кронпринцесса Виктория и ее дети – Эстель и Оскар, принц Карл Филипп и принцесса Мадлен. Три года назад король принял закон об исключении из списка членов Королевского дома пятерых внуков – детей своих младших сына и дочери Карла Филиппа и Мадлен. Эти внуки останутся членами королевской семьи и сохранят титулы принцев и принцесс, но не смогут передавать свои титулы своим детям. И, в отличие от семейного фото, сделанного в июле прошлого года, их нет на снимках, сделанных известными фотографами Линдой Брострём и Троном Улльбергом. 

Кронпринцесса Виктория, ее дочь Эстель и король Карл XVI Густав 

В 1980 году Швеция стала первой монархией в мире, где престол наследует старший ребенок королевской четы, вне зависимости от пола. Амбициозная и обаятельная наследница кронпринцесса Виктория на фотосессию надела наполеоновскую тиару из золота и стали. Она прибыла в Швецию вместе с Жозефиной Лейхтенбергской, в 1844 году ставшей женой короля Швеции и Норвегии Оскара I. На королеве Сильвии надета уникальная диадема с семью камеями, окруженными жемчугом. Она также принадлежала королеве Жозефине, а до этого была подарена ее бабушке Жозефине де Богарне Наполеоном Бонапартом. 

Принцесса Мадлен выбрала для фотосессии тиару-франж с бриллиантами, которую Карл XVI Густав подарил королеве Сильвии на десятую годовщину их свадьбы. А жена принца Карла Филиппа принцесса София, надела тиару Пальметта – свадебный подарок короля и королевы. Бриллиантовый каркас этой тиары  – переделанное ожерелье королевы Сильвии. А принцессе Эстель тиара пока не положена. Свою первую тиару женщины в королевской семье надевают в день свадьбы.

Король Карл XVI Густав Королева СильвияКронпринцесса ВикторияПринц ДаниэльПринцесса ЭстельПринц ОскарПринц Карл ФилиппПринцесса СофияПринцесса Мадлен



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