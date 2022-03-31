Алексей Чадов раскрыл причину расставания с Агнией Дитковските: “Поезд остановился”

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Российский актер Алексей Чадов стал новым героем YouTube-шоу “Алена, блин!”. Одной из темой большого интервью стала личная жизнь артиста. Напомним, актер был женат лишь однажды – на актрисе Агнии Дитковските. Супруги разошлись в 2015 году после девяти лет отношений и сейчас совместно воспитывают сына Федора. 40-летний актер впервые с момента расставания с Агнией откровенно ответил на вопрос, почему, собственно, они решили развестись.

Мы прожили вместе прекрасных десять лет. Нам есть чем похвастаться. Это была чудеснейшая и настоящая жизнь. Мы это прожили. В паре, полноценно. И подтверждение наш очаровательный сынок. Мы свой путь прошли, – сказал он.

Как отметил актер, он и Дитковските не расходились по каким-то принципам:

Я был влюблен. Мы были очень искренни как дети. Нет конкретно никакой причины у нашего расставания. Это просто комета летит и хвост горит. И вот он начинает угасать. У нее сейчас новый муж и я рад за нее. Мы в прекрасных отношениях. Люди бывают счастливы в трех браках. Про нас ходило много слухов. Мама Агнии Татьяна Борисовна – замечательная женщина. Не она причина нашего расставания. Мы любим друг друга. Я не думаю, что мама Агнии решила нас разлучить. Причина расставания ни в ком-то. Не было стоп-крана. Мы спокойно прожили лучшие моменты любви, и поезд остановился. Мы никогда не гневались друг на друга. Были, конечно, недопонимания. Просто мы поняли, что прожили свой путь.

При этом месяц назад Алексей, говоря о бывшей жене, не называл причины, упоминая лишь, что они остались в прекрасных отношениях. А вот 33-летняя актриса ни разу не прокомментировала развод с Чадовым ни в интервью, ни в своих социальных сетях.

Напомним, что после развода с Чадовым Агния Дитковските перестала делиться с публикой подробностями своей личной жизни. Она не дает интервью на эту тему и не комментирует слухи о себе. Сейчас актриса уже трижды мама. В апреле 2017 году Агния родила дочь Нику, девочку в январе этого года показала в своем блоге ее бабушка. Летом прошлого года актриса вышла замуж на ресторатора Богдана Панченко, а в ноябре родила третьего ребенка.

Агния Дитковските и Алексей Чадов познакомились на съемках фильма “Жара” в 2006 году. В 2009 году актеры расстались, но вскоре возобновили отношения. Свадьба пары состоялась в 2012 году в кругу родных и близких. О том, что Агния беременна, стало известно в конце января, а о рождении их первенца – в начале июня 2014 года. В июле 2015 года после долгих слухов в прессе Алексей подтвердил, что они с Агнией расстались.

Агния с сыном Федором Алексей с сыном Федором