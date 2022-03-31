Звезда “Полицейского с Рублевки” Софья Каштанова отметила первый день рождения дочери

Звезда сериалов “Оттепель”, “Психологини” и “Полицейский с Рублевки” Софья Каштанова отпраздновала первый день рождения дочери Даниэлы. 34-летняя актриса поделилась с подписчиками фотографиями именинницы в праздничном наряде – свой день рождения малышка встретила в платье в цветочек и бандане, украшенной объемными цветами. Мама и дочь устроили фотосессию на лужайке.

Вперед, моя любовь! Только вперед! Я люблю тебя, моя Дани, – подписала звездная мама видео, на котором Даниэль бежит по газону.

Софья с дочерью Даниэлой

К слову, в январе в семье актрисы и ее мужа (как его зовут, откуда он и чем занимается, Софья не рассказывает) был еще один праздник – 3-летие сына Джорджа. По этому поводу родители устроили детскую вечеринку с аниматорами. Кстати, лицо сына Каштанова уже не прячет от общественности, а дочь пока оберегает от излишнего внимания.

Напомним, впервые Софья Каштанова стала мамой в январе 2019 года, но о рождении сына она рассказала только в марте. О вторых родах актриса рассказала в апреле прошлого года, тогда как дочка появилась на свет в конце марта.

О своей личной жизни актриса рассказывает неохотно. Так, о ее избраннике ничего не известно кроме того, что он – русский. Зато все ее подписчики знают, что она раньше много лет жила и сейчас живет в Мексике – это практически ее второй дом. В Латинскую Америку она переехала вместе с мамой, когда та вышла замуж за иностранца. Детские годы она провела в Мексике, а получать театральное образование и строить карьеру она решила в России.

18 лет назад моя мама вышла замуж за мексиканца и мы переехали. Так что теперь Мексика ассоциируется у меня с семейным очагом, местом, где мне тепло и спокойно, где нет необходимости куда-то бежать, где я напитываюсь силой и энергией, – рассказывала актриса в трэвел-колонке для HELLO.RU.

Софья с сыном в его день рождения Софья с сыном Джорджем Софья Каштанова во время второй беременности