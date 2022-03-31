 

Один в один: Бейонсе обвинили в плагиате песни группы “Любэ”

31.03.2022, 14:35, Разное
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Выступление Бейонсе на минувшей премии “Оскар” с песней Be Alive, которая стала заглавным саундтреком к фильму “Король Ричард” с Уиллом Смитом в главной роли, так бы и осталось практически незамеченным, если бы не российские интернет-пользователи. Многим мелодичный проигрыш в начале трека напомнил мотив песни “Ты неси меня, река” группы “Любэ”. Пока что в числе восторженных комментариев под видео выступления на YouTube не появилось ни одного русскоязычного. Но, очевидно, то всего лишь дело времени. 

Сам же Николай Расторгуев уже прокомментировал сегодня обвинения в плагиате в адрес Бейонсе: 

Не видел клипа. Но эта тема была уже “обсосана” аж полгода назад, – приводит слова музыканта “Газета”.

И правда, впервые о похожести песен Бейонсе Be Alive и “Ты неси меня, река” группы “Любэ” заговорили осенью прошлого года. Тогда российские поклонники заметили, что начало заглавной композиции к байопику про теннисисток Серену и Винус Уильямс очень похоже на знаменитый шлягер в исполнении Николая Расторгуева.

Начало обеих композиций идентично практически нота в ноту, — писали в соцсетях поклонники Игоря Матвиенко, автора музыки к песне “Любэ”.

До разбирательств и судебных претензий друг к другу у музыкантов дело не дошло.



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