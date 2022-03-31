Дело провезшего в Россию наркотики американского дипломата передали в суд
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Завершено предварительное расследование дела против экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля по обвинению в контрабанде, его передали в суд, сообщили в МВД.
«В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Согласно данным МВД, Фогель вместе с женой приехал в Москву в 2021 году из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево у него нашли марихуану и гашишное масло.
Эти вещества были замаскированы и изолированы, однако специально обученные собаки все же унюхали след наркотиков.
В отношении Фогеля завели уголовное дело и арестовали, поскольку он мог скрыться на территории посольства США. Супруга американца попыталась избавиться от улик в квартире по месту жительства.
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