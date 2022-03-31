 

“В ресторане, на улице, в самолете”: 42-летняя Семенович о поисках мужика и сайтах знакомств

31.03.2022, 13:35, Разное
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Анне Семенович в марте исполнилось 42 года. Но она по сей день не замужем. И даже никогда не была! “Муж, конечно, мне нужен, но специально кого-то не ищу, в состоянии поиска не нахожусь, потому то вокруг меня всегда много мужчин, – заверила Анна. – Даже на сайтах знакомств никогда не была!”

Но где же тогда можно познакомиться с такой красавицей? Анюта дала наводку потенциальным женихам: “В ресторане, на улице, в самолете – где угодно! Я не скрываюсь, не сижу дома или в подвале, а везде хожу”.

Анна много работает, поэтому тревог о хлебе насущном у нее тоже нет. “Я не запасаюсь крупами или мукой, как некоторые, – призналась она. – Это все есть в магазинах – можно пойти и купить”. Он считает себя довольно обеспеченным человеком. “Все, что мне нужно для комфортной жизни, у меня есть, а, скажем, о яхте я никогда не мечтала, мне она без надобности”, – пояснила мудрая и экономная певица.

Единственное, что сегодня тревожит звезду, сокращение гастролей и концертов. “Но это обычное сезонное явление, так что я не паникую, все вернется на круги своя”, – заверила она.



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