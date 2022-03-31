 

Лишились миллиона: Бекхэмы проспали ограбление своего особняка

31.03.2022, 13:34, Разное
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Вечером ничего не предвещало беды: супруги и их 10-летняя дочь были дома, спокойно смотрели телевизор, а потом отправились спать. Посередине ночи домой после вечеринки вернулся старший сын Круз.

Молодой человек зашел домой с друзьями и заметил в одной из спален жуткий беспорядок и разбитое вдребезги окно – это показалось ему странным, поэтому он сразу разбудил отца. Семья поняла, что стала жертвой ограбления. Посередине ночи, пока все домочадцы спокойно спали в своих комнатах, преступники ворвались в шикарный особняк Бекхэмов за 40 миллионов стерлингов. Опасаясь за свои жизни, Круз и Дэвид отправились на осмотр дома – вдруг преступникам удалось где-то спрятаться. Но выяснилось, что они успели скрыться.

К счастью, грабители добрались только до одной комнаты, из которой утащили с собой одежду, предметы интерьера и технику на 10 тысяч фунтов, что на российские рубли – почти полтора миллиона. Как рассказала знаменитая пара, украденные вещи не “имели огромной сентиментальной ценности для семьи”. Самое главное, что никто из Бекхэмов не пострадал.

Стоит отметить, что ограбление произошло еще в ночь на 1 марта, однако известно об этом стало только сегодня. Сейчас правоохранители занимаются поиском преступников.



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