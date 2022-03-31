 

В Москве изменились требования по аренде жилья

31.03.2022, 13:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рынок недвижимости в России зависит от ряда внешних факторов. В условиях общемировых тенденций и повышения ключевой ставки ЦБ он неизбежно колеблется. Поэтому делать прогнозы многие аналитики не берутся. Однако уже сейчас видно, что за месяц картина поменялась кардинально.

В Москве на 76 процентов увеличилось число арендных квартир, которые доступны семьям с детьми. В списке объявлений стало на 11 тысяч объектов по аренде жилья больше. Такая тенденция наблюдалась в столичном регионе с 20 февраля по 20 марта 2022 года.

Всего в Москве свободны около 26,9 тысячи квартир, рассказал агент по недвижимости Ярослав Кобаладзе. По его словам, это объясняется тем, что требования к арендаторам квартир в столице снизились. Конкуренция на рынке арендного жилья растет, и теперь собственники соглашаются сдавать жилье тем, кому раньше не хотели.

В связи с такой ситуацией за месяц число предложений по аренде квартир резко возросло. Снять квартиру в Москве теперь легче и дешевле.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что стоимость аренды жилья в столичном регионе заметно снизилась и продолжит этот тренд.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

12.05 / Благое дело: в Москве состоится благотворительная барахолка

06.11 / «Застряли здесь по самое никуда»

15.04 / Мнение: О решительном американском ударе на рубль

06.05 / Ученые обнаружили в Китае останки динозавра неизвестного вида

01.05 / Пять выводов из несостоявшегося вторжения России в Украину

17.11 / Бананы против соли: ученые выяснили насколько калий полезнее натрия

15.09 / Поход на Запад — 2021

31.07 / Куда сходить в Москве: афиша на неделю

31.10 / «Прошел все унижения»: Павел Воля раскритиковал Даву за жизнь с Ольгой Бузовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика