В Москве изменились требования по аренде жилья

Рынок недвижимости в России зависит от ряда внешних факторов. В условиях общемировых тенденций и повышения ключевой ставки ЦБ он неизбежно колеблется. Поэтому делать прогнозы многие аналитики не берутся. Однако уже сейчас видно, что за месяц картина поменялась кардинально.

В Москве на 76 процентов увеличилось число арендных квартир, которые доступны семьям с детьми. В списке объявлений стало на 11 тысяч объектов по аренде жилья больше. Такая тенденция наблюдалась в столичном регионе с 20 февраля по 20 марта 2022 года.

Всего в Москве свободны около 26,9 тысячи квартир, рассказал агент по недвижимости Ярослав Кобаладзе. По его словам, это объясняется тем, что требования к арендаторам квартир в столице снизились. Конкуренция на рынке арендного жилья растет, и теперь собственники соглашаются сдавать жилье тем, кому раньше не хотели.

В связи с такой ситуацией за месяц число предложений по аренде квартир резко возросло. Снять квартиру в Москве теперь легче и дешевле.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что стоимость аренды жилья в столичном регионе заметно снизилась и продолжит этот тренд.