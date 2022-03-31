Из-за блокады танкеров с пальмовым маслом в Босфоре российские производители сыров перейдут на моторное масло

Российский консорциум производителей молочных продуктов и сыров “МолоРос” выпустил заявление о временном переходе техпроцесса на альтернативные виды сырья после нарушения морской логистической цепочки.

Так, из-за турецкой блокады полива Босфор для кораблей под флагом РФ, производители остались без пальмового масла. Также отмена авиасообщения оборвала доступ к иностранным ароматизаторам, идентичным натуральному.

Срыв цепочек грозил дефицитом сыра и сладостей на российском рынке, для этого фабрики решили заместить импорт аналогичными товарами из России. Для сохранения приемлемой цены вместо пальмового масла используют моторное, которое доступно для покупки. Российское моторное масло годное даже для использования в пищевой промышленности, отметили в “МолоРосе”.

Первая партия “Голландского” сыра на основе молока, аналогичному коровьему и моторного масла, уже отправилась на реализацию в супермаркеты страны. Контроль качества и дегустаторы подтверждают, что вкус продукта не отличим от настоящего сыра на пальмовом масле, а польза даже выше. Врачи института медицины “Роснефти” до этого писали о положительных эффектах машинного масла на мыслительных процессах.

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