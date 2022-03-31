 

Из-за блокады танкеров с пальмовым маслом в Босфоре российские производители сыров перейдут на моторное масло

31.03.2022, 13:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский консорциум производителей молочных продуктов и сыров “МолоРос” выпустил заявление о временном переходе техпроцесса на альтернативные виды сырья после нарушения морской логистической цепочки.

Так, из-за турецкой блокады полива Босфор для кораблей под флагом РФ, производители остались без пальмового масла. Также отмена авиасообщения оборвала доступ к иностранным ароматизаторам, идентичным натуральному.

Срыв цепочек грозил дефицитом сыра и сладостей на российском рынке, для этого фабрики решили заместить импорт аналогичными товарами из России. Для сохранения приемлемой цены вместо пальмового масла используют моторное, которое доступно для покупки. Российское моторное масло годное даже для использования в пищевой промышленности, отметили в “МолоРосе”.

Первая партия “Голландского” сыра на основе молока, аналогичному коровьему и моторного масла, уже отправилась на реализацию в супермаркеты страны. Контроль качества и дегустаторы подтверждают, что вкус продукта не отличим от настоящего сыра на пальмовом масле, а польза даже выше. Врачи института медицины “Роснефти” до этого писали о положительных эффектах машинного масла на мыслительных процессах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Принц Гарри принял участие в дискуссии о психологическом здоровье: “Я пережил сильное эмоциональное выгорание”

02.11 / В лабораторных условиях ученым удалось получить плазму из окрестности черной дыры

08.10 / Доктор Мясников назвал два типа COVID-19

25.09 / Мнение: Разборка БПК “Керчь”

17.03 / Полноценной защиты от воды не будет: В Сети сообщают о возможной влагозащите Samsung Galaxy Z Fold3

04.11 / Мнение: Большой Бесхоз, или кто на самом деле эксплуатировал рабочих

01.02 / Мнение: Рост цен… Вспомнилось начало 90-х

24.10 / Мнение: Почему Навальный обвинил Путина в 100% лжи?

18.06 / Три признака на руке предупреждают о высоком риске сердечного приступа

03.12 / Ученые связали смог с повышенным риском остановки сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика