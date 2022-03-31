Алеся Кафельникова объяснила, почему ее 8-месячная дочь живет с бабушкой

В июле прошлого года дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся впервые стала мамой – у них с Георгием Петришиным родилась дочь, которую родители назвали необычным именем Киара. Последние дни прошлого года они всем семейством провели на Бали. А уже в феврале Алеся вернулась к работе – она приняла участие в показе David Koma на Неделе моды и подписала контракт с новым модельным агентством. Новый рабочий график девушки потребовал перемен. И сейчас большую часть времени модель проводит в Москве вместе с супругом. А вот ее дочка, 8-месячная Киара, осталась на солнечном Бали вместе с бабушкой. В своем Telegram-канале Алеся объяснила, почему не захотела возвращаться на родину вместе с малышкой.

Если честно, мы с мужем очень скучали, но видя ее радостное лицо, когда она плавает в океане, ползает со своими “друзьями”, кушает свежие овощи и фрукты, мы с ноткой грусти, но очень радуемся за нее. Для нее быть на Бали точно лучше, чем быть в Москве, “запечатанной” в комбинезон.

Алеся рассказала, что помимо бабушки за малышкой на острове присматривает штат прислуги.

Вокруг няньки, водители…БАБУШКА, которая не может сидеть на месте и они уже 70% водопадов, источников и всяких прикольных мест объехали.

Алеся и Киара по дороге на Бали зимой

А хейтерам, обвиняющим Кафельникову в отсутствии материнского инстинкта, она ответила так:

Не обессудьте, но я так сильно хочу работать, а именно сделать всяких шоу, съемок… В такие моменты я думаю, что у меня два выхода: либо работать, либо быть мамой. Но есть и третий путь, самый сложный… все это совмещать… где-то отказываться от классных съемок и ехать проводить время с дочей, а где-то в слезах уезжать, что бы не упустить свою мечту…. Слава богу, что есть бабушки…

Алеся Кафельникова с мужем Георгием Петришиным

Напомним, Алеся Кафельникова впервые стала мамой 8 июля, в День семьи, любви и верности. Отцом ребенка стал ее возлюбленный Георгий Петришин, с которым начала встречаться в 2020 году. До Алеси он был помолвлен со Светланой Ходченковой. Примерно за месяц до родов, 22 мая, Алеся и Георгий поженились. В начале сентября модель опубликовала первое фото самого процесса родов и призналась, что еще не раз хочет стать матерью.

Два месяца спустя в сети был опубликован “Монолог” модели – в нем она подробно рассказала о своем детстве, отношениях с матерью и отцом, карьере в модельно бизнесе, знакомстве со своим будущим мужем Георгием Петришиным и свадьбе. Самые яркие цитаты из него читайте по этой ссылке.