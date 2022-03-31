Макси-фокси и цветная тушь: самые популярные трендовые тенденции макияжа на лето 2022-го

С приходом весенне-летнего сезона нам хочется преобразить свой внешний вид. В этом нам помогает декоративная косметика. В статье мы расскажем о последних трендах и тенденциях красоты на лето 2022 года. Вы узнаете, какими продуктами нужно обновить вашу косметичку.

Tint trend

Tint trend – одна из последних тенденций макияжа. Она заключается в использовании косметики красных тонов. Оттенки могут варьироваться от цвета сливы до клубничного.

На рынке появляются многоцелевые виды косметических продуктов красно-розовых оттенков. Они могут одновременно использоваться в качестве помады, теней и румян.

Цветная тушь для ресниц

В этом году в моду возвращаются цветные туши для ресниц. Они были популярны много лет назад. Это хороший способ подчеркнуть естественный цвет ваших глаз.

Если у вас голубые или зеленые глаза, то вы можете использовать тушь такого же оттенка. Для обладательниц карих и медовых глаз подойдут темно-фиолетовые и темно-зеленые тона. Они подчеркнут красоту вашего взгляда.

Сочный блеск для губ

Сочные оттенки губ стали модным трендом в 1990-е годы. Сейчас они вновь оказались на пике популярности. После долгой эпохи матовых оттенков в тренде будут блестящие сочные губы.

Обесцвеченные брови

В 2022 году появилось много новых тенденций в оформлении бровей. Одна из них подойдет самым смелым модницам. Это обесцвеченные брови.

Эта тенденция появилась еще в 2020 году. Летом 2022 года она снова набирает обороты. Обесцвечивание бровей – простой способ изменения образа.

Если вы пока не готовы к столь радикальному изменению внешности, но хотите оставаться в тренде, то покрасьте брови на несколько оттенков светлее своего естественного цвета.

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Двойная подводка для глаз

Двойная подводка для глаз – модная тенденция этого года. Она производит впечатляющий эффект. Для создания таких стрелок рекомендуется использовать яркие цветные лайнеры и карандаши.

Мода никак не регламентирует форму, толщину и длину двойных стрелок. Главное, чтобы линии были параллельны друг другу.

Красная помада

Красная помада – классика, которая никогда не теряет актуальности. Этот цвет подчеркивает естественную красоту губ. Она отлично подходит как для смуглой, так и для светлой кожи.

Этот цвет помады придаст вашему облику красочный летний вид и подчеркнет белизну зубов.

Макси-фокси

Макси-фокси представляет вариант макияжа “лисий глаз”, при котором глаза максимально удлиняются. Стрелка выглядит очень резко и контурно. Она начинается около внутреннего уголка глаза. Затем она утолщается и выглядит почти горизонтальной. При этом внешний кончик линии не поднимается по направлению к бровям.

Блестящие тени коричневых оттенков

В летнем сезоне будут популярны оттенки макияжа, связанные с элементами природы, особенно земные тона. Среди них важное место занимают коричневые оттенки.

Забудьте про матовые цвета. В этом сезоне в тренде будут блестящие тени коричневых оттенков. Они особенно подходят зеленоглазым женщинам. Вы можете использовать такой же тон блеска для губ или помады.

Заключение

Обратите внимание на новые тенденции в макияже. Они сделают ваш образ ярким, оригинальным и незабываемым.