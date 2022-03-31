Мнение: Гонка на время

И еще один момент в истории с энергетическими кризисами на крупнейших мировых рынках — китайском, американском и особенно европейском.

Мейнстримным мнением сегодня является демонстративный скепсис в отношении «новой» (или «зеленой») энергетики. Дескать, всё это чушь и блажь, это либо невозможно, либо вопрос далекого будущего. А потому надежнее нефти в бочке и газа в баллоне нет ничего.

Это неправильная постановка вопроса в принципе. Переход на так называемые «возобновляемые» источники энергии — что угодно, но только не блажь. Основным противоречием индустриального этапа является «проедание» транспортной инфраструктуры. Эксплуатация ключевого ресурса индустриальной фазы — транспортной связности (в общем виде — коммуникаций) приводит рано или поздно к его аномальному использованию и исчерпанию (возобновляемость ресурса роли не играет: норма эксплуатации все равно превысит способность к восстановлению ресурса. Пример — банальные транспортные пробки в мегаполисах. Строительство дорожной сети уже не «расшивает» транспортную катастрофу, перед нами классический пример превышения нормы эксплуатации над его восстанавливаемостью).

При чем тут транспортная инфраструктура и коммуникации? При том, что современная энергетика существует в рамках устойчивого и неразрешимого противоречия: рынки сбыта удалены от месторождений энергоресурсов. А значит, существует необходимость их доставки к местам потребления. Разрешение этого противоречия — в исключении транспортной составляющей, то есть, добыче энергоресурса прямо на месте его потребления.

Проще говоря: для перехода к новой фазе развития индустриальная система должна разрешить базовый вопрос исчерпания ключевого ресурса (коммуникаций), и только после этого возможен переход к другой, более высокой фазе развития. Тот, кто будет первым — тот снимет все сливки новой фазы. Остальные будут довольствоваться если не объедками, то все равно существенно отстанут от первопроходца. Поэтому и идет гонка «зеленых технологий» и гонка энергоперехода. Невзирая ни на что.

Есть аргумент — дорого. Это не аргумент вообще. Возьмите любой высокотехнологичный продукт. Айфон, к примеру. Его всегда берут в качестве примера, ибо удобно. Стоимость материального производства айфона — порядка 20 долларов. Это стоимость всех материалов и комплектующих плюс затраты на само производство. Всё остальное в цене — это патенты, то есть, интеллектуальные затраты. Даже если стоимость энергии возрастет кратно, на стоимость производства это отразится уже в десятках процентах, а в конечной стоимости это отразится еще меньше — в процентах.

Почему кризис? И почему в Китае, Америке и Европе? А как раз потому, что они продвинулись в «новой энергетике» дальше всех. Они спешат, спешат отчаянно, на кону — приз, который получит первый пришедший к финишу. Отсюда и ошибки, и просчеты, так как сам по себе этап перехода от одной устойчивой системы к другой — это всегда кризис. Довольно тяжелый даже при идеальном управлении. А когда спешка — тут не до идеалов, тут главное вперед, «хвосты» будем подчищать позже.

В гонке важно не просто прийти первым, но еще и поставить подножку сопернику. Поэтому все три ключевых игрока — Китай, Штаты и Европа стараются друг другу создавать проблемы. Не без успеха, кстати. И в этой тройке Европа выглядит самой слабой. Уточню — слабой по отношению к двум другим участникам. По отношению к остальным европейцы очень даже мощны.

Кризис на Украине — это попытка выбить Европу из гонки. Хорошая, кстати, попытка. Европейцы уже понимают, что энергопереход придется сильно корректировать. На годы, если не дольше. Что полностью устраивает Штаты и Китай. Ну, а Украина и Россия здесь — просто мальчики на побегушках, расходный инструмент. Увы, но это реальность.

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