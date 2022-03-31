Видео: Личная просьба Трампа к Путину
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Бывший президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с личной просьбой – помочь найти компромат на сына действующего президента США, который имел связи с Еленой Батуриной. По сути это просьба о том, чтобы помочь Трампу вернуться в Белый дом, – и у него есть все шансы на это. Но еще важнее, что она ломает саму парадигму отношений Москвы и Вашингтона.
Теги:
США
,
Елена Батурина
,
Россия и США
,
Владимир Путин
,
Джо Байден
,
Дональд Трамп
,
Дмитрий Бавырин
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет