Видео: Личная просьба Трампа к Путину

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31.03.2022, 12:20, Новости дня
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Бывший президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с личной просьбой – помочь найти компромат на сына действующего президента США, который имел связи с Еленой Батуриной. По сути это просьба о том, чтобы помочь Трампу вернуться в Белый дом, – и у него есть все шансы на это. Но еще важнее, что она ломает саму парадигму отношений Москвы и Вашингтона.

Теги: 

США
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Елена Батурина
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Россия и США
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Владимир Путин
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Джо Байден
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Дональд Трамп
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Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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