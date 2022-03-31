Видео: Личная просьба Трампа к Путину

Бывший президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с личной просьбой – помочь найти компромат на сына действующего президента США, который имел связи с Еленой Батуриной. По сути это просьба о том, чтобы помочь Трампу вернуться в Белый дом, – и у него есть все шансы на это. Но еще важнее, что она ломает саму парадигму отношений Москвы и Вашингтона.

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