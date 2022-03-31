 

«Алмаз-Антей» решил впервые показать на выставке в Ереване ЗРС «Витязь» и ЗРК «Викинг»

31.03.2022, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит зенитную ракетную систему (ЗРС) С-350Е «Витязь», зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг» и мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» на международной выставке оборонных технологий ArmHighTech 2022, которая пройдет с 31 марта по 2 апреля в Ереване, сообщили в пресс-службе концерна.

«Впервые на ArmHighTech 2022 можно увидеть ЗРК «Викинг» и ЗРС С-350Е «Витязь», – передает ТАСС сообщение компании.

В концерне отметили, что «Витязь» вызывает все больший интерес у иностранных заказчиков. «Эта система способна эффективно поражать не только существующие средства воздушного нападения, но и перспективные. Она превосходит «одноклассников» по количеству ракет в боекомплекте и отличается повышенной помехозащищенностью радиолокационного комплекса, который благодаря круговому режиму работы может отслеживать обстановку одновременно со всех направлений», – подчеркнули в пресс-службе.

Также впервые на ArmHighTech «Алмаз-Антей» представляет натурный образец универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант», который отличается возможностью многократного применения мишеней, имитирующих основные современные средства воздушного нападения.
Кроме того, концерн покажет на выставке в Ереване ЗРС С-400, ЗРК «Бук-М2Э», «Сосна», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», «Оса-АКМ1» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1».
В холдинге добавили, что особое внимание на выставке делегация «Алмаз-Антея» уделит представлению широких возможностей концерна по сервисному и послепродажному обслуживанию поставляемой техники, ее модернизации и утилизации, а также по обучению специалистов в сфере эксплуатации и ремонта.

В пресс-службе Рособоронэкспорта сообщили, что РФ впервые на международной оборонной выставке ArmHighTech 2022 в Ереване представит автоматы Калашникова АК-15 и АК-203.

«Среди новинок российской оборонной промышленности впервые на ArmHighTech 2022 будут показаны модернизированные боевые и военно-транспортные вертолеты, танк Т-90МС, универсальная бронированная инженерная машина, боевые машины на базе универсальной колесной платформы «Бумеранг», а также автоматы Калашникова АК-15 и АК-203», – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что Рособоронэкспорт представит модели авиационной техники, в том числе вооружений для сухопутных сил, средств ПВО, стрелкового оружия и защищенных автомобилей различного назначения. Также компания покажет средства радиолокационной борьбы с малоразмерными беспилотниками. Всего на выставке планируется представить около 300 наименований продукции.

Запланирована широкомасштабная демонстрация инновационных разработок и готовых решений в области современного вооружения и военной техники. Кроме того, в Ереване «Рособоронэкспорт» представит широкие возможности российской промышленности по модернизации ранее поставленной продукции, в том числе в рамках совместной деятельности.
III Международная выставка вооружения и оборонных технологий ArmHighTech 2022 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Напомним, в марте 2018 года заместитель гендиректора компании Сергей Ладыгин заявил, что Рособоронэкспорт впервые предложил на экспорт новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг» (типа ЗРК «Бук-М3»), дальность стрельбы которого увеличена в полтора раза по сравнению с предшественником.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / В Болгарии намерены ввести 10-дневный локдаун

15.04 / Минфин США ввел новые санкции против России

11.09 / ФСБ начала проверку слов Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать»

27.07 / На трассе Одесса – Киев автобус из Молдовы столкнулся с зерновозом. Есть погибший и несколько пострадавших

08.01 / США открестились от обещаний РФ о нерасширении НАТО на восток

28.03 / Полиция отпустила избирателя, сфотографировавшего на довыборах бюллетень – “Опора”

11.02 / Мнения: Американская оборонка впала в глубокий кризис

15.02 / Китайские инвесторы “Мотор Січ” увеличили сумму иска к Украине в международном арбитраже на $100 млн – до $3,6 млрд

09.11 / В Сингапуре невакцинированные больше не будут бесплатно лечиться от COVID-19

30.12 / Стало известно о некоторых возможностях нового смартфона Motorola

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика