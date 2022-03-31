Дочери Брюса Уиллиса поделились ранее неизвестными кадрами с отцом

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Накануне вечером дочери Брюса Уиллиса и его бывшая жена Деми Мур публично подтвердили, что актер завершает свою карьеру из-за проблем со здоровьем. В своем обращении к подписчикам и поклонникам артиста они сообщили, что у Брюса, недавно отметившего 67-летие, диагностирована афазия – расстройство речи. О серьезном недуге несколько недель назад говорили инсайдеры, близкие к Уиллису, и люди, работавшие с ним на одной съемочной площадке, – все их свидетельства HELLO.RU собрал тогда в одном материале.

Спустя несколько часов после поста старшие дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур решили поделиться с подписчиками редкими фотографиями из семейного архива. 30-летняя Скаут выложила в сторис фотографии с отцом и сводной младшей сестрой, которая родилась у Брюса в браке с его нынешней супругой Эммой Хеминг Уиллис, а также старый снимок отца, на котором тот сидит в желтой бандане и очках с желтыми линзами.

Меня поразил тот сильнейший поток любви, который обрушился на нас. Спасибо вам всем за то, какую любовь и нежность вы продемонстрировали по отношению к моему папе и всей моей семье, – подписала она этот кадр.

А первенец звездной пары, Румер Уиллис, наоборот, безо всяких слов опубликовала с десяток старых фотографий, большинство из которых раньше никто не видел. 33-летняя актриса впервые показала моменты с отцом в разные моменты их жизни и в разном ее возрасте – от младенческого до подросткового. Последний раз такое количество семейного архива мы видели только на день рождения Румер в августе прошлого года от ее мамы Деми Мур.

Напомним, что Румер, Скаут и Таллула – дочери актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, которые были женаты в течение 13 лет с 1987 года. У Брюса во втором браке с моделью Эммой Хемминг родились еще две дочери – Мейбел Рей в апреле 2012-го и Эвелин Пенн в мае 2014 года. Деми и Брюс удалось восстановить дружеские отношения и они проводят вместе праздники.