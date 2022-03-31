Крис Рок впервые высказался о пощечине от Уилла Смита

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Американский актер и комик Крис Рок впервые прокомментировала скандал с Уиллом Смитом, произошедший на недавней церемонии вручения премии “Оскар”. Представляя “Оскар” за лучший документальный фильм, Рок неудачно пошутил о жене Смита Джаде Пинкетт-Смит. Уилл юмор не оценил и ударил комика по лицу. Этот инцидент, понятное дело, стал самым обсуждаемым событием недели. И многие знаменитости высказали свое мнение по этому поводу – от Джима Кэрри, который назвал всю ситуацию “тошнотворной”, и Адама Сэндлера, вставшего на сторону Рока, до самой жены Смита и его мамы. Последняя, к слову, сказала, что никогда не видела, чтобы сын себя так вел.

Сам Уилл наутро принес публичные извинения за случившееся. А вот обиженный им Крис Рок до вчерашнего дня хранил молчание. Прервал его комик в среду вечером на своем шоу в Бостоне.

Я все еще обдумываю то, что произошло. И когда-нибудь расскажу об этом дерьме. Это будет серьезно и смешно, – такими словами начал свое выступление Рок, давая понять, что оценку произошедшему дать пока не готов.

Кстати, от этого инцидента Крис пока только выигрывает – билеты на все ближайшие выступления комика раскупили за считанные часы после церемонии. А вот оргкомитет “Оскара” начал расследование и проведет на этой неделе совещание, где решится вопрос – останется ли награда за лучшую мужскую роль у Уилла Смита или нет. Сам он добровольно сложить с себя лавры отказался.

Крис Рок и Уилл Смит

Напомним, во время церемонии, которая прошла в ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе, Крис Рок пошутил по поводу очень короткой стрижки Джады:

Джада, люблю тебя! С нетерпением жду выхода фильма “Солдат Джейн-2”, – сказал комик, намекая на бритую голову супруги Уилла Смита.

Сначала все радостно посмеялись над шуткой, но потом Уилл Смит увидел реакцию жены, встал, вышел на сцену и ударил Криса Рока в лицо. После вернулся на свое место и оттуда в грубой форме и громко сказал Року, чтобы тот “не смел произносить имя его жены”. На эти несколько секунд редакторам даже пришлось отключить звук трансляции из-за нецензурной брани Смита. Но звук все же прошел в эфире Австралии и Японии.

Чтобы понять “шутку”, необходим контекст: во-первых, “Солдат Джейн” – это голливудский фильм 1997 года, для которого актрисе Деми Мур, игравшей в нем главную роль, пришлось побриться налысо. Благодаря этому шагу за съемки в картине она получила 11 миллионов долларов. Во-вторых, “прическа” Джады – это результат алопеции (аутоиммунного заболевания, который сопровождается резкой потерей волос). Про свой недуг актриса рассказала в 2018 году, а в 2021-м призналась, что потеря волос привела ее к затяжной депрессии, выйти из которой ей помогла ее семья.