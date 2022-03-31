Не забывайте о бровях: ошибки макияжа, которые не украшают блондинок

Когда девушка блондинка, то наносить макияж не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Нужно учитывать множество различных аспектов и правильно подобрать косметические средства по цвету. Вот некоторые достаточно распространенные ошибки нанесения макияжа, которые допускают блондинки.

Нанесение коричневой туши

Независимо от того, блондинка или брюнетка, нужно при создании макияжа использовать косметические средства, которые будут нравиться. Это поможет придать уверенности в себе в течение дня.

У блондинок цвет ресниц и бровей очень светлый, и зачастую они могут казаться практически невидимыми. Многие используют коричневую тушь, однако это большая ошибка. Такое косметическое средство отлично подойдет только тем, кто предпочитает максимально сдержанный макияж.

Девушкам со светлыми волосами отлично подойдет черная тушь. Она поможет сделать взгляд более выразительным, а глаза будут выглядеть менее уставшими.

Слишком яркий макияж

Если у девушки светлые волосы, то яркие цвета будут выглядеть еще ярче. Именно поэтому специалисты рекомендуют наносить их небольшими штрихами.

В частности интересным сочетанием станет цветная подводка с розовыми губами, малиновая помада с телесной тональной основой, коралловые тени с нежным цветом помады. Нанесение слишком яркого макияжа является ошибкой.

Темная тональная основа

Цвет лица имеет важное значение. Именно поэтому важно правильно подобрать тональную основу, которая будет максимально соответствовать натуральному оттенку кожи.

Если тональная основа будет слишком темной, то цвет лица будет просто тусклым. а не здоровым и сияющим.

Кожа блондинок зачастую светлая с небольшим розоватым оттенком. Стоит избегать нанесения желтого или золотистого тонального крема. Это выглядит некрасиво. Если очень тонкая, полупрозрачная кожа, то стоит подумать о том, чтобы скрыть небольшие покраснения, неровности и темные круги при помощи консилера.

Не красить брови

У блондинок часто брови практически незаметные, именно поэтому при нанесении макияжа нужно уделить внимание этой части лица и придать бровям более красивый и насыщенный оттенок. Это позволит не только сделать взгляд более выразительным, но и внешне вы будете выглядеть бодро.

Изначально нужно карандашом определить форму бровей, а затем нанести тонирующий гель.

Использование насыщенных оттенков румян

Блондинкам не стоит использовать слишком интенсивные и насыщенные тона румян. Кроме того, стоит проявлять осторожность с гиперпигментированными косметическими средствами, которые сложно растушевать на светлой коже.

Желательно выбирать достаточно неброские кремовые или пудровые текстуры розового, бежевого или абрикосового цвета.