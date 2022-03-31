В Турции заявили о неспособности в ближайшее время отказаться от российского газа

Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа, сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу «А хабер».

«Нет, в краткосрочной перспективе это невозможно», – передает ТАСС ответ министра на вопрос, сможет ли Турция в ближайшее время найти альтернативы российскому газу, например, из Ирака, Азербайджана или Израиля.

Также по словам Чавушоглу, Турция не собирается отправлять на Украину своих военных.

«Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к Турции. А комментарии, что Турция отправит своих солдат, не соответствуют действительности», – подчеркнул он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из РФ в течение двух лет.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби сообщил, что быстро заменить российский газ в Европе нельзя.

Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.

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