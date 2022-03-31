 

В Турции заявили о неспособности в ближайшее время отказаться от российского газа

31.03.2022, 10:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа, сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу «А хабер».

«Нет, в краткосрочной перспективе это невозможно», – передает ТАСС ответ министра на вопрос, сможет ли Турция в ближайшее время найти альтернативы российскому газу, например, из Ирака, Азербайджана или Израиля.

Также по словам Чавушоглу, Турция не собирается отправлять на Украину своих военных.

«Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к Турции. А комментарии, что Турция отправит своих солдат, не соответствуют действительности», – подчеркнул он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из РФ в течение двух лет.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби сообщил, что быстро заменить российский газ в Европе нельзя.

Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Россия выразила готовность сотрудничать с ООН в борьбе с наркоторговлей в Афганистане

29.06 / ЕС продлил санкции против России

29.01 / Зеленский счел поставки вакцины от коронавируса вопросом геополитики

05.03 / “Десятый невозвратный миллион”. Ургант высмеял желание Кеосаяна снять ремейк фильма “Белорусский вокзал”

18.01 / Политика: Вероятность новой войны на Украине резко выросла

01.01 / В Украине выросла минимальная заработная плата

03.04 / Седан Jaguar XE ушел с российского рынка

28.10 / В Кремле назвали «непозволительным» инцидент со скорыми в Омске

16.01 / Хакеры могут атаковать системы зарядки электромобилей

19.02 / Школьницы в Умани напились таблеток, чтобы привлечь к себе внимание – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика