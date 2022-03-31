 

В России официально разрешили выдавать зарплату в конвертах

31.03.2022, 10:51, Разное
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Из-за санкций и возникших сложностей с переводами у некоторых российских банков правительство приняло решение разрешить работодателям выплачивать зарплату наличными в конвертах без проведения транзакций.

– Конверты – это международная практика, когда зарплата является конфиденциальной частью трудового договора и не подлежит обсуждению в коллективе. Раньше сотрудники получали зарплату индивидуально на банковский счёт и их зарплата была в тайне. Сейчас же работники будут получать коллективно в бухгалтерии, а конверт как раз обеспечит эту конфиденциальность, — рассказали в правительстве.

В правительстве напомнили, что зарплата в конвертах не отменяет всех отчислений работодателей в налоговые органы и фонд социального страхования. Также чиновники добавили, что переводы социальных выплат на карты и счета останутся легальными.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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