В России официально разрешили выдавать зарплату в конвертах

Из-за санкций и возникших сложностей с переводами у некоторых российских банков правительство приняло решение разрешить работодателям выплачивать зарплату наличными в конвертах без проведения транзакций.

– Конверты – это международная практика, когда зарплата является конфиденциальной частью трудового договора и не подлежит обсуждению в коллективе. Раньше сотрудники получали зарплату индивидуально на банковский счёт и их зарплата была в тайне. Сейчас же работники будут получать коллективно в бухгалтерии, а конверт как раз обеспечит эту конфиденциальность, — рассказали в правительстве.

В правительстве напомнили, что зарплата в конвертах не отменяет всех отчислений работодателей в налоговые органы и фонд социального страхования. Также чиновники добавили, что переводы социальных выплат на карты и счета останутся легальными.

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