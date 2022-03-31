 

Пережил суицид мамы и бросил семью ради Кореневой: как живет сын знаменитой Фроси Бурлаковой

31.03.2022, 10:41, Разное
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Андрей Ташков появился на свет в 1957 году и вырос в творческой семье. Его отец, режиссер Евгений Ташков, снял знаменитый фильм “Приходите завтра”, а мать, актриса Екатерина Савинова, прославилась благодаря роли Фроси Бурлаковой. Андрей был любимым ребенком и не знал горя до 13 лет, пока его семью не настигла трагедия. Его мама, страдающая из-за шизофрении, бросилась под поезд.

После смерти родительницы мальчика воспитывала домработница. Ташков-старший часто пропадал на съемках и не забывал устраивать личную жизнь. Сначала подход к мальчику искала звезда “Кабачка 13 стульев” Валентина Шарыкина, а потом – молодая мачеха Татьяна Васильева, прославившаяся как тетя Ася из рекламного ролика про отбеливатель. Немного повзрослев, Андрей решил пойти по стопам отца и поступил в Щукинское училище. Уже в 16 лет актер впервые появился на экранах, сыграв в фильме “Дети Ванюшина”.

К своим 64 годам Андрей Ташков исполнил более 80 киноролей, озвучил не один десяток проектов и снялся в двух фильмах своего отца. Несмотря на плотную занятость, актер успевал заниматься личной жизнью. Увы, в любовных делах ему повезло меньше, чем в карьере.

Ташков трижды связывал себя узами брака, но каждый раз все заканчивалось разводом. В первый раз артист женился еще в 29 лет – его союз с Натальей Водогреевой продержался всего один год. Следующей избранницей актера стала коллега Любовь Заболоцкая, но и этот его брак распался спустя семь лет. Вскоре после второго развода Андрей Ташков познакомился с Еленой Скороходовой. Женщина стала третьей супругой актера, подарила мужу единственного сына и помогала ему бороться с пристрастием к спиртному. Этот союз тоже просуществовал недолго – Ташков бросил жену с ребенком на руках.

Уйти из семьи артист решил после знакомства с актрисой Еленой Кореневой. Коллеги жили по соседству и состояли в отношениях около 15 лет, а в 2011 году расстались, так и не связав себя узами брака. После разрыва Коренева и Ташков не раз появлялись вместе на публике. Поклонники ликовали, что яркая пара воссоединилась, но Андрей опроверг эти слухи. Судя по всему, с тех пор актер остается холостяком.

В последние годы Андрея Ташкова нечасто можно увидеть на экранах – большую часть времени он посвящает озвучке фильмом. Артист редко бывает на публике, не любит рассказывать о себе и живет в маленькой квартире.



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