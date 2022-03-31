Мнение: О «Еве Браун» наших дней

Красивая и талантливая обладательница золотой олимпийской медали Алина Кабаева когда-то считалась самой подходящей женщиной Москвы. Однако сегодня у нее гораздо менее желательный эпитет, — «российская Ева Браун».

38-летняя Кабаева — бывшая гимнастка, ставшая политиком, которую многие считают девушкой или, возможно, женой российского президента Владимира Путина. Ходят даже слухи, что она родила от него уже четверых детей, хотя Кремль всегда отрицал сообщения о каких-либо отношениях между ними.

В то время как Путин совершает все большие злодеяния на Украине, Кабаева и ее дети, как сообщается, прячутся в швейцарском шале, сталкиваясь с растущими требованиями об их экстрадиции обратно в Россию.

«Пришло время воссоединить Еву Браун с ее фюрером», — говорится в петиции Change.org к швейцарскому правительству, подписанной почти 64 000 человек на момент написания этой статьи, в которой ее сравнивают с женщиной, которая вышла замуж за Адольфа Гитлера в его берлинском бункере за день до оба покончили с собой.

Противники Путина считают, что Кабаева скрывается недалеко от Лугано, тихого прибрежного городка, известного своим знаменитым музеем шоколада, хотя нет никаких доказательств того, что она находится даже в Швейцарии. Согласно другим сообщениям, она находится в подземном бункере в сибирских Алтайских горах.

Излишне говорить, что факты о личной жизни Путина трудно установить. Одно мы знаем точно: 69-летний диктатор развелся со своей первой женой Людмилой Шкребневой, что было подтверждено в 2014 году, через шесть лет после того, как у Кабаевой впервые завязались романтические отношения с Путиным.

«У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства», — сказал Путин. «Это надо уважать». Он также подверг критике «тех, кто со своими сопливыми носами и эротическими фантазиями лезет в чужие жизни». Это, однако, не помогло развеять слухи о том, что Кабаева продолжает оставаться тайной первой леди России и получает зарплату в размере 7,7 миллиона фунтов стерлингов за свою работу по управлению прокремлевской медиа-группой.

Есть множество улик, указывающих на давние отношения между ними и на истоки интереса Путина к ней, начиная как минимум с 2008 года, а возможно, и намного раньше.

Алина Кабаева родилась в Ташкенте, Узбекистан, в 1983 году. Отец Кабаевой был профессиональным футболистом, а ее мать играла в баскетбол за национальную команду, но, как говорят, она твердо оставила свои корни в прошлом, когда к ней пришел успех.

Говорят, что Кабаева начала заниматься художественной гимнастикой в ​​возрасте пяти лет, и родители отвезли ее в Москву, где ее взяла под крыло Ирина Винер, бывший тренер советских времен.

К 13 годам она выступала за Россию и завоевала 14 медалей чемпионатов мира, 21 медаль чемпионатов Европы и олимпийское золото на Играх 2004 года в Афинах. Из-за допинга в 2001 году она лишилась титула чемпиона мира, который завоевала в том же году.

Источник, знавший ее, когда ей было чуть за 20, сказал, что она жила в то время в «скромной и вполне советской» квартире возле Центрального Московского ипподрома, украшенной небольшими стеклянными украшениями, и охарактеризовал ее как «милую девушку — простую, приятный и дружелюбный”.

Казалось, ей больше всего на свете хотелось общения. «Я думаю, что ее поселили в этой квартире, и было совершенно ново, что она жила одна, а не со своей матерью, которая была очень вовлечена», — говорит источник.

В то время у Кабаевой был бойфренд, московский милиционер родом из Грузии, который «в одночасье стал полковником и быстро продвинулся по служебной лестнице», — говорит источник. «Она говорила о нём и выглядела очень гордой».

Кабаеву она вспоминает как «довольно наивную и взволнованную» молодую женщину, которая «казалась моложе своих лет» и не отличалась особой стильностью. Однажды, рассказывает она, в квартиру Кабаевой приехал мешок с одеждой. «[Они] выглядели действительно случайными, [были] такие вещи, как поддельные турецкие Chanel [предметы]», — говорит источник, который так и не узнал, кто их отправил. «Она показывала мне и спрашивала: «Тебе они нравятся?»».

Ее уверенность явно росла вместе с ее успехами в гимнастике. Она стала настолько популярной, что российская поп-группа записала о ней песню под названием «Алина». Не особенно скромничала она и в своих талантах. «Быть ​​звездой гимнастики — это не только мастерство, — сказала она одному интервьюеру, — это еще и личность. Посмотри на меня. Не хочу грубить, но все хотят быть похожими на Алину Кабаеву».

Доктор Шимпфёссль говорит, что Кабаева познакомилась с Путиным благодаря спорту, а не политике. По ее словам, их познакомила Винер, вышедшая замуж за олигарха Алишера Усманова. В 2001 году Путин был изображен рядом с Кабаевой, когда он вручал ей Орден Дружбы (государственная награда) в Кремле.

Отношения Кабаевой с грузинским полицейским, как сообщается, закончились в 2005 году на фоне жалоб на вмешательство таблоидов в ее жизнь. Известно, что впоследствии она сказала, что встретила мужчину, которого «очень любит», добавив: «Иногда ты чувствуешь себя настолько счастливым, что даже боишься».

Описанная как самая гибкая женщина в России, она ушла из гимнастики после 2004 года, но ненадолго вернулась в 2007 году, когда ее взгляды были твердо нацелены на политику. Именно в том же году Кабаева была избрана в Государственную Думу от пропутинской партии «Единая Россия».

В следующий раз источник увидел ее в 2008 году, и к этому моменту жизнь Кабаевой, похоже, резко изменилась. Источник присутствовал на церемонии награждения в России, где присутствовал сам Путин.

«У нас был обильный официальный ужин, а потом я оглянулась и увидела эту девушку в белом греческом платье и поняла: «Боже мой, это Алина», — говорит она.

Она была шокирована тем, насколько поправилась Кабаева, но один из гостей сказал ей: «Ну, она беременна». Он также сообщил ей, что Кабаева состоит в отношениях с Путиным. Источник не был свидетелем физического взаимодействия между гимнасткой и Путиным в тот вечер, но она заметила внимание, которое Кабаева привлекала со стороны: «На нее смотрела группа людей, пока она кружилась».

Ее карьера разветвилась на модельную деятельность и ведение телевизионного ток-шоу «Шаги к успеху», а в 2014 году она объявила, что уходит из парламента, чтобы взять под свой контроль прокремлевскую Национальную медиагруппу.

В ноябре прошлого года The Insider, российский веб-сайт журналистских расследований, сообщил, что ей выплатили годовой оклад в размере 785 миллионов рублей (7,7 миллиона фунтов стерлингов), основываясь на цифре просочившейся налоговой отчетности за 2018 год.

Сообщается, что ее видели с обручальным кольцом, и есть утверждения, что она и Путин поженились в Иверском монастыре на Валдайских холмах между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ходят слухи, что она родила от Путина сына, названного Димой в честь одного из близких друзей президента, затем дочь, а затем близнецов, у всех из которых, как говорят, швейцарские паспорта. В 2015 году швейцарский таблоид Bick сообщил, что Путин прилетел в Швейцарию, чтобы быть с Кабаевой, когда у нее начались роды в частной клинике Сант-Анна недалеко от Лугано, хотя пресс-секретарь Путина настаивал на том, что «информация о рождении ребенка от Владимира Путина не соответствуют действительности». Говорят, что двойняшки родились в 2018 году, после чего Кабаева пропала из поля зрения почти на три года.

Она вновь появилась в августе прошлого года, появившись на государственном телеканале, чтобы раскритиковать токийских судей, лишивших российскую звезду Дину Аверину золота в художественной гимнастике.

В декабре, когда напряженность в отношениях между Россией и Украиной обострилась, сообщалось, что ее видели танцующей на вечеринке в московском ресторане «Восход» недалеко от Кремля в сверкающем золотом платье. Вечеринка последовала за экспериментальным международным турниром по художественной гимнастике под названием Divine Grace, который она сама организовала.

В соответствии со статусом, которым она будет обладать как жена Путина, она, как сообщается, имеет в своем распоряжении парк лимузинов и посещает московское кафе, окруженное охранниками, вооруженными автоматами.

Если она действительно недавно сбежала из лагеря в Швейцарию, неясно, как долго она сможет там оставаться. «Пожалуйста, решите, является ли проживание этого лица в вашей стране оправданным», — содержится просьба к правительству Швейцарии. «Пришло время Швейцарии принять меры».

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