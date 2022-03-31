 

Официально: Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем с речью

31.03.2022, 10:20, Разное
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Дочь Брюса Уиллиса Румер подтвердила, что у ее отца диагностирована афазия («частичное расстройство речевой деятельности»). То есть он почти не может говорить. Об этом мы писали две недели назад.

Брюс заканчивает карьеру, которая так много значила для него. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. 

Мы проходим через это семьей как одно целое и хотели бы привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: «Живи на полную катушку», и вместе мы планируем сделать именно это.

С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин, — гласит пост Румер в соцсетях.



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