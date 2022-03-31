Дэвида и Викторию Бекхэм обокрали, пока они были дома

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Дэвид и Виктория Бекхэм снова стали жертвами грабителей. Как стало известно The Sun, еще в конце февраля в лондонский особняк Бекхэмов и Холланд-парке ворвался злоумышленник в маске. Примечательно, что в это время Виктория, Дэвид и их 10-летняя дочь Харпер были дома – они отдыхали внизу. А вор, пробравшийся в спальню супругов, действовал настолько бесшумно, что никто не заподозрил неладное. Прихватив с собой вещей на тысячи фунтов стерлингов, грабитель скрылся так же незаметно, как и пришел.

Взлом обнаружил 17-летний сын Виктории и Дэвида. Поздним вечером он возвращался после прогулки с друзьями и увидел разбитое стекло, после чего Бэкхемы тут же вызвали полицию.

Бекхэмы стали жертвами довольно профессиональных воров, которые орудовали в этом районе. К счастью, преступники добрались только до одной спальни, прежде чем убежали, – сообщил источник The Sun.

Инсайдер добавил, что Виктория и Дэвид до сих пор потрясены инцидентом, хотя никто не пострадал.

Охрана дома очень хорошая, как физически, так и технически. Вор выбил окно и выскочил прямо из него же с небольшим количеством предметов. К счастью, ни один из них не имел огромной сентиментальной ценности для семьи, – добавил инсайдер.

Столичная полиция Лондона подтвердила, что расследует инцидент. Пока не ясно, действовал ли бандит один или с сообщниками.

Это не первый раз, когда в дом Бэкхэмов врываются грабители. В 2018 году, после очередного взлома, Дэвид установил мощную систему сигнализации. Но, видимо, работает она только тогда, когда хозяев нет дома.