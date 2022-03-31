Мнение: Привязка внутренних контрактов к иностранной валюте признается ничтожной

На практическом рассмотрении находится проект закона, который предусматривает полную отвязку внутренних российских контрактов от доллара (и других иностранных валют) и перевод их в рубли.

Привязка внутренних контрактов к иностранной валюте признается ничтожной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект о запрете привязки к валютным курсам цен контрактов на товары, производимые в РФ для внутреннего рынка. Документ будет вынесен на рассмотрение на заседании Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства, запланированном на 31 марта, пишет в четверг РБК со ссылкой на повестку заседания.

Как пишет издание, из текста законопроекта следует, что инициатива запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Такое условие договора признается ничтожным. Документ подразумевает изменения в Гражданский кодекс РФ, которым сейчас прямо разрешена привязка цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, при этом сама подразумевается в рублях.

Уже заключенные договоры необходимо будет изменить в течение 30 дней с момента опубликования закона. Если в течение этого времени стороны не придут к соглашению, то исполнение договора будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

Из пояснительной записки к документу следует, что он разработан в соответствии с мерами по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. В пресс-службе правительства вопросы РБК перенаправили в ФАС, которая разработала документ. В пресс-службе регулятора отметили, что продолжают работу над инициативой, в Минфине РФ издание заверили, что документ уже согласован ведомством. Газета также направила запрос в Минпромторг РФ о его позиции относительно законопроекта.

Исследовательский центр частного права (ИЧЦП) им. С. С. Алексеева при президенте РФ направил заключение по законопроекту в правительство, сообщила РБК председатель его совета Лидия Михеева. По ее словам, сейчас инициативу дорабатывают в том числе с представителями кабмина. Кроме того, обсуждаются пути достижения ее целей без внесения изменений Гражданский кодекс.

Ранее газета "Известия" сообщила, что ряд сахарных заводов предлагают производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. По данным издания, речь идет о том, чтобы проводить расчеты в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. В этой связи ассоциация "Русбренд" направила в ФАС письмо с просьбой оценить ситуацию и принять соответствующие меры. 17 марта ФАС выступила против привязки к валютным курсам и внешним ценовым индикаторам цен контрактов на товары, производимые в РФ для внутреннего рынка.

https://tass.ru/ekonomika/14235165 – цинк

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