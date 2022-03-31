Как тут выжить? – Личное мнение

Скажу откровенно, что меня слабо пугает исход (приостановка) всяких прокладок и прочего ширпотреба с рынка.

Как я уже говорила: исчезнут эти, придут другие.



Фото: istockphoto.com

Вопрос однако в том, как быстро произойдёт замена? И если на шведские полочки мне наплевать, то вот, например, кофе я пью очень много.

Я не люблю кофе промышленной обжарки, признаюсь честно. Конечно, можно залить в себя его, когда совсем уж нет выбора. Но жить, писать, работать плодотворно без, минимум, 5 чашек хорошего кофе в день я просто не смогу.

Хорошего — это такого, у которого есть оригинальный вкус и аромат. Оригинальный, а не одинаково стандартный горько-пережаренных зёрен. Есть на свете ДРУГОЙ кофе. С букетом РАЗНЫХ вкусов и ароматов.

Не первый раз говорю об этом, но уж как есть — мне необходим хороший кофе ручной обжарки. Такой кофе ещё называют «спешелти». Самое главное, что такой кофе чуть дороже обычного из супермаркета, но с совершенно другим вкусо-ароматическим опытом.

Я как-то уже писала о таком кофе. И несколько раз меня просили поделиться контактами хороших обжарщиков спешелти. Не жалко, делюсь тем, что сама потребляю — семейная кофейная мануфактура Васильчиковых из Саратова — MV4.

Да, небольшая отечественная семейная компания. Душевная и уютная. И с действительно «ювелирной» ручной обжаркой.

Глава мануфактуры MV4 — Виталий Васильчиков. Бывший офисный клерк занялся темой спешелти-кофе в 2014 году. Купил корейскую печку для обжарки кофе и начал изучать все премудрости обжарки — у себя на балконе. За год они вместе с женой Анной перепробовали около 90 разных сортов кофе в разных вариантах обжарки.

В 2016 году Виталий приобрел профессиональный испанский ростер. Уволился с работы, создал семейную мануфактуру, которую решили назвать MV4. Васильчиковы начали обжаривать кофе на заказ. И добились своих собственных, уникальных сочетаний ароматов и вкусов.

Обжаркой Виталий занимается исключительно самостоятельно — по собственной уникальной технологии, с соблюдением всех тонкостей процесса. Жена Анна контролирует качество, дегустирует кофе и работает своеобразным отделом контроля качества — даёт добро на фасовку каждой партии. А ещё она занимается брендингом и продвижением — ведёт канал MV4 в Телеграме. Бухгалтерией и документооборотом занимается сестра Виталия — Оксана.

Кстати, в честь братьев Васильчиковых назван один из самых популярных купажей MV4 — «Денбор» (ДЕНис и БОРис). Это кофе с ярким шоколадным послевкусием, сочетающий 2 сорта дорогой арабики — муссонный малабар и вулканическую арабику из Никарагуа. А купаж «Вива Анна» (сладкий с оригинальными вкусом карамели) Виталий посвятил любимой супруге.

К чему я так подробно? Да просто мне очень нравится, когда люди находят своё дело и добиваются в нём высот. Не думают, как купить и перепродать, а делают своё маленькое дело. Увлечённо, семьёй и выдают реально отличный продукт.

Мой любимый купаж — «Вива Анна».

Спешелти-кофе от MV4 — всегда свежий. И обжаривают его под каждый конкретный заказ — к моменту доставки покупателям проходит не более 5 дней с момента, когда зелёный кофе засыпается в ростер. Кофе гарантировано сохраняет всё богатство вкуса и аромата. На сайте — купажи разными вкусами — ягодными, карамельными, шоколадными, ванильными, коньячными, винными и другими нотками.

Цена 250-граммовой пачки — 600 рублей. За 800 — набор для каппинга (дегустации), состоящий из четырех 80-граммовых упаковок кофе, можно выбрать 4 любых купажа на пробу.

Понимаете, да? Ароматнейший, вкуснейший спешелти-кофе с РАЗНЫМИ ароматами стоит практически столько же, сколько и обычный в магазине или чуть дороже: разница в цене килограмма не превышает 800 рублей.

Если вы выпиваете в день по паре чашек кофе, килограмма кофейных зерен вам хватит на 2 месяца, так что и разницы в цене вы не заметите. А сейчас действует акция — при покупке 3-х пачек четвертая в подарок. Так что килограмм кофе из MV4 обойдется всего в 1’800 рублей.

Я хоть и сторонница кофе, но в мануфактуре MV4 продаются ещё и фермерские сорта органического чая — ну, мало ли, вдруг кто-то чай тут любит.

Заказать кофе и чай можно тут. Почитать про правильный кофе — здесь.

Доставка по России бесплатная при заказе от 3’000 рублей.

Пейте только хороший кофе, не переживая, что вдруг он исчезнет. Настоящий, ароматный и такой разный по вкусу. Я вам обещаю — если вы хотя бы раз попробуете кофе из семейной мануфактуры MV4, то другой не захотите.

А вы на чьей стороне — чая или кофе? Пьёте уже спешелти?

—