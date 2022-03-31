Мнение: Меры реагирования

США будут выделять ежедневно по миллиону баррелей нефти из стратегических запасов для сдерживания роста цен на внутреннем рынке. Всего предполагается выделить таким образом до 108 млн баррелей в течение нескольких месяцев.

Строго говоря, здесь налицо просчет самой администрации Байдена. Рьяно продвигая «зеленую повестку», демократы как-то упустили тот момент, что между одной системой и другой всегда есть промежуточный этап перехода, который всегда характеризуется неустойчивым состоянием. Что это такое, прекрасно продемонстрировал в прошлом году Китай, который тоже реализует свою собственную внутреннюю программу перехода от грязной (в основном угольной) энергетики к более чистой. Для Китая это крайне актуально безо всяких новомодных веяний борьбы с изменением климата — в крупных городах страны смог и массовые заболевания органов дыхания — обыденное дело.

Так вот Китай не сумел синхронизировать вывод угольных мощностей и ввод в строй мощностей на иных энергоносителях (в том числе и «возобновляемых»), что еще год назад весной 2021 года запустило кризисные явления, а осенью 21 года привело к массовым отключениям энергии и вынужденному сверхпотреблению газа. А это спровоцировало обвал уже глобального газового рынка.

В общем, энергопереход — это крайне непростой период, а демократы Байдена сразу по приходу к власти немедленно начали ускорять его невзирая ни на какие последствия. Которые не замедлили себя ждать. Шоком для американской внутренней ситуации стала история с атакой на трубопроводную систему Colonial Pipeline и закрытие в ряде штатов до 90% АЗС. Этот шок спровоцировал панические настроения, которые разгоняют рынок до сих пор. Однако это повод для паники, но причиной стали крайне волюнтаристские действия самой администрации Байдена в течение всего последнего года и первых месяцев нынешнего.

Понятно, что Байден сейчас обвиняет Россию в происходящем внутри США, но будем откровенны — как это всегда бывает, хуже, чем собственное правительство, для страны не может сделать никакой внешний враг. Это относится к любой стране, в том числе и к США. Обвинять злобных русских, американцев, украинцев просто — но сам факт выдвижения подобных обвинений уже говорит о том, что причины нужно искать у тех, кто обвиняет.

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