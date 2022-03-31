 

Ростех решил подключить российские компании к ремонту SSJ-100

31.03.2022, 9:30, Новости дня
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Ростех создал склады запчастей и пул подменных двигателей для самолета SSJ-100, изучит возможность подключения российских компаний к ремонту деталей и выпуску расходников для его обслуживания, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«За прошедший период мы создали склады запасных частей, включая пул подменных двигателей», – передает ТАСС сообщение Ростеха. Вместе с тем в госкорпорации назвали «сложной» ситуацию для отечественной авиации и отметили, что намерены повышать собственные компетенции по ремонту самолета по ряду чувствительных позиций.

«Кроме того, мы прорабатываем возможность оперативного подключения российских компаний к выполнению ремонта запасных частей и агрегатов, изготовлению расходников для обеспечения текущих форм обслуживания», – добавили в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что проводят эти работы под контролем производителя самолета, с соблюдением необходимых мер качества и безопасности. «При этом авиастроители обеспечивают устойчивое функционирование производства и максимально возможное ускорение начала серийного выпуска импортозамещенных самолетов», – добавили в пресс-службе.

В распоряжении российских авиакомпаний сейчас находится 150 самолетов SSJ-100 для использования на регулярных рейсах. «Первое и главное направление работы производителей российских самолетов, систем и агрегатов к ним в краткосрочной перспективе – поддержание исправности действующего парка самолетов SSJ-100 вне зависимости от санкций и ситуации в мире. Сегодня в зоне ответственности 150 бортов, которые выполняют функцию основной реактивной машины на региональных маршрутах», – сообщил Ростех.

В пресс-службе госкорпорации пояснили, что 150 самолетов – это лайнеры, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями на регулярных пассажирских рейсах.

«Эта работа выполняется вместе с авиакомпаниями и для каждого эксплуатанта определяется своя дорожная карта совместных действий», – добавили в госкорпорации.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что новая версия самолета Sukhoi Superjet 100 сейчас находится на финальной стадии замещения иностранных компонентов на российские, полностью процесс импортозамещения закончится в конце 2023 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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