Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку снарядами калибром 122 мм

Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский район Донецка и Еленовку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщило представительство, в 8.30 мск войска Украины выпустили шесть снарядов по Донецку, а в 8.45 мск – четыре снаряда по Еленовке. Обстрел производился из населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка, передает РИА «Новости».

Ранее в представительстве сообщили, что более 760 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны украинских войск зафиксировано с 17 февраля по 31 марта.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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