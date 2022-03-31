Врачи не дадут ковиду воспользоваться передышкой в России

Здоровье под угрозой

«Несмотря на относительно благоприятную эпидобстановку это может быть всего лишь передышка и мы должны быть готовы к подъему заболеваемости», – заявил заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава РФ Владимир Чуланов на симпозиуме “Клинико-эпидемиологические итоги гриппа и COVID-19 в сезоне 2021-2022. Прогнозы на будущее», организованного в рамках Всероссийского конгресса.

Одним из положительных итогов первых двух лет, прошедших с момента начала пандемии COVID-19, эксперты отмечают снижение общей тяжести заболевания. И это связано отнюдь не только с поведением самого вируса SARS COV-2, который в процессе эволюции несколько утратил агрессивность. Медицинскому сообществу в достаточно короткие сроки удалось накопить колоссальный эмпирический и научный опыт в сфере профилактики и борьбы с этим опасным вызовом человечеству.

Комплексный ответ на вирусный вопрос

Очевидным достижением врачей и ученых можно назвать открытие эффективных механизмов противовирусной защиты от COVID-19. «Мы уже имеем препараты с благоприятным профилем безопасности, значительным опытом применения и широким спектром противовирусной активности», – пояснила профессор кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», главный специалист по детским инфекциям Минздрава Московской области Елена Мескина. К ним относится умифеноврир, который, по словам Мескиной, на ранней стадии репликации SARS COV-2 блокирует образование комплекса рецепторосвязывающего домена спайкового белка вируса и не дает ему проникать в клетки человека.

По ее мнению, противовирусную терапию нужно назначать как можно раньше, так как «ожидать, что ее эффективность на 5-6 день будет такой же, как в начале заболевания, не приходится». При очень тяжелых формах заболевания арбидол (действующее вещество умифеновир), по словам эксперта, демонстрирует синергизм с рядом других противовирусных средств и усиливает положительный результат.

Сочетание арбидола в комплексе с интерферонами также доказало свою эффективность при легких и среднетяжелых формах протекания инфекции. По словам главного внештатного детского инфекциониста Санкт-Петербурга, научного сотрудника НИИ гриппа, кандидата медицинских наук Елены Дондурей, зафиксировано сокращение продолжительности стационарного лечения при использовании подобной комплексной терапии.

Популярностью у специалистов пользуется линейка препаратов Генферон Лайт, которая за счет добавки в него таурина усиливает противовирусную активность интерферона. Способностью противостоять вирусам, в том числе SARS COV-2, обладают и некоторые лекарства от кашля.

Врачи рекомендуют использовать для этих целей препараты на основе глициризированной кислоты, содержащейся в корне солодки, к примеру, Коделак Бронхо, последние исследования по которым показывают положительный противовирусный эффект при ковиде. На страже гуморального клеточного иммунитета и интерфероновой системы человека стоят и пробиотики, которыми специалисты в области здравоохранения также рекомендуют не пренебрегать.

Весь арсенал средств, полученные знания и клинический опыт позволят специалистам выстраивать эффективную стратегию лечения и профилактики новой короновирусной инфекции.