 

Пётр Авен сбежал из McDonald’s в Лондоне, не заплатив за бургер

31.03.2022, 8:31, Разное
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Полиция Сити разыскивает экс-главу Альфа-Банка, миллиардера Петра Авена, проживающего под санкциями в своей квартире в Лондоне. Бизнесмен посетил ресторан McDonald’s и покинул его, не заплатив за бургер.

Сотрудники ресторана рассказывают, что Авен зашёл в их заведение в 12:03 по местному времени и воспользовался автоматизированным терминалом. Миллиардер заказал на завтрак среднюю картошку-фри, «Биг мак» и диетическую колу. Получив заказ, бизнесмен съел его и сообщил сотруднику на свободной кассе, что никогда не знал, что бургеры такие вкусные. По мнению Авена, «Биг мак» напоминает по вкусу трюфельный жульен в соусе из молодых артишоков с чёрной икрой и трамбиду. После этого бизнесмен встал с места и ушёл, не заплатив и не убрав за собой поднос.

– Было заметно, что этот человек не знает, как работает McDonald’s. Возможно, он приехал из деревни и никогда не видел цивилизации. Так или иначе, он ушёл, не заплатив, и мы вызвали полицию. Надеюсь, его найдут и накажут. В Лондоне такое приравнивается к краже, так что в ближайшие лет 10 мы его, надеюсь, не увидим, – сказал сотрудник ресторана Сахиб аль-Мутамин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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