Елену Малышеву лишили степени доктора медицинских наук

Телеведущая Елена Малышева лишена учёной степени доктора медицинских наук за “аморальные поступки, несовместимые с высоким званием российского врача” – такое решение утвердил диссертационный совет по представлению политического департамента Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В постановлении упоминается “бегство в недружественное государство”, а также “порочащие связи” за границей. В заседании принял участие представитель Первого канала – он выступил с докладом о моральной неустойчивости бывшей сотрудницы и предположил, что она давно готовилась к побегу.

“Ещё в июне 2020 года гражданка Малышева Е.В. записалась на курсы иностранных языков, о чём сообщила в доверительной беседе гримёру. Впоследствии заявляла другим сотрудникам о мнимом превосходстве западного общественно-политического строя и образа жизни, а с теми, кто справедливо указывал на её неправоту, гражданка Малышева Е.В. вела себя заносчиво”, – сказал он.

Члены совета единогласно утвердили лишение телеведущей степени доктора медицинских наук, а также почётных званий, знаков, наград и грамот, если таковые имеются. О решении сообщат по месту работы Малышевой и в совет жильцов по месту регистрации.

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