Украине предсказали сокращение ВВП на 20%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует сокращение ВВП Украины на 20% по итогам 2022 года на фоне российской спецоперации, говорится в обновленном докладе банка о состоянии экономики в регионе.

Эксперты ЕБРР исходили из предположения, что в течение нескольких месяцев на Украине будет достигнуто перемирие, после чего начнется активное восстановление инфраструктуры, передает ТАСС.

В этом случае уже в 2023 году рост экономики Украины, по оценкам банка, должен составить 23%.

При этом в прогнозе, опубликованном в ноябре прошлого года, ЕБРР оценивал рост украинского ВВП в 2022 году на уровне 3,5%.

Между тем украинские власти начали подготавливать население к голоду.

Также в Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, где они обсудили «изоляцию России», «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля».

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