 

Число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в Россию превысило 500 тыс. человек

31.03.2022, 8:09, Новости дня
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Число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в РФ превысило половину миллиона – границу пересекли уже более 529 тыс. человек, сообщил представитель экстренных служб.

«Всего границу пересекли уже 529347 человек, в том числе 107065 детей», – сообщил источник РИА «Новости».

В среду представитель экстренных служб сообщал, что всего с начала эскалации военного конфликта границу с Россией пересекли 492,9 тыс. беженцев, включая 100,1 тыс. детей.

Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии РФ признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

Ранее в ООН заявили о 10 млн беженцев на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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