Медработник хосписа рассказала, что люди видят перед смертью

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31.03.2022, 7:29, Разное
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Медсестра хосписа Джули утверждает, что умирающие люди часто утешаются видениями своих близких, пишет Daily Star.

Джули сказала, что многие, кто близок к смерти, видят своих близких.

Объясняя это явление в видео TikTok, Джули @hospicenursejulie говорит, что это действительно происходит, и она вовсе не пытается «приукрасить» предсмертные переживания.

Рассказала Джули:

– Мы все умрем, так что слушайте. Это один из моих любимых фактов о смерти. Фактический признак смерти, о котором мы на самом деле рассказываем в хосписе всем нашим пациентам и семьям, – это то, что мы называем видением. Это на самом деле происходит.

Обычно за несколько недель до смерти умирающий человек начинает видеть мертвых родственников, близких, друзей или домашних животных. Физически видеть их.

Иногда это происходит во сне, но обычно это происходит в реальном времени. То, что люди видят, обычно заставляет их чувствовать себя очень более спокойными и защищенными от смерти.

Один из пользователей прокомментировал ее запись: Когда мой дедушка умирал, он сказал: «Моя семья здесь», и я сказал: «да, мы здесь», и он сказал: «Нет, не вы, ребята».



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