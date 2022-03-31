Российская делегация в СПЧ ООН сообщила о зверствах украинских военных

Зверства украинских военных по отношению к мирным жителям осуществляются с использованием поставляемого странами Запада вооружения, сообщил представитель российской делегации Ярослав Еремин на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.

Еремин привел многочисленные факты «массовых нарушений украинскими военными международного гуманитарного права и прав человека». В частности, он указал на обстрелы со стороны националистов в Мариуполе «беженцев, которые пытались выехать из города в сторону России», передает ТАСС.

Российская сторона рассказала, что ВСУ размещали «огневые точки в домах мирных жителей, которых выселяли на улицу или уничтожали». 13 марта в Никольском при отступлении националистов были взяты в заложники 300 мирных жителей, 14 марта по Донецку нанесли удар кассетным боеприпасом, жертвами которого стал 21 человек, 15 марта ВСУ обстреляли шахту в Донецке, когда под землей находились 294 человека.

Указывается, что в школе Мариуполя, где размещались украинские боевики, было найдено тело девушки со следами пыток. Кроме того, в открытом доступе есть видеозаписи, сделанные в районе Харькова, на которых безоружным российским пленным простреливают ноги.

Российская делегация призвала «верховного комиссара ООН и Управление верховного комиссара ООН по правам человека дать оценку этим фактам».

В среду верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила на сессии с докладом, сообщив о задержании украинскими правоохранительными органами примерно 350 человек в связи с конфликтом на Украине. У УВКПЧ есть информация о том, что украинские военные убили двух мирных жителей, которых обвинили в связях с российскими военными. Бачелет выразила обеспокоенностья в связи с видеозаписями допросов пленных.

Сообщается, что за последние пять недель на Украине погибли 1189 гражданских лиц и 1901 человек получил ранения, были повреждены 77 медицинских объектов, включая 50 больниц.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские нациналистические батальоны в Мариуполе укрываются в основном на территории трех заводов: «Азовсталь», «Ильича» и «Азовмаш». Минобороны РФ сообщало, что в подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой.

В Сети опубликовали видео, на котором российских военнопленных подвергают крайне жестокому допросу на одной из баз украинских нацбатов в Харьковской области. После серии вопросов захваченных в плен солдат избивают до полусмерти и пытают, в том числе видно, как садисты из «патриотического батальона» простреливают ноги своим жертвам.

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